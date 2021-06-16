В Бресте из пожара спасены 6 человек

15 июня в Бресте, на улице Грюнвальдской произошел пожар, из которого работники МЧС вывели на улицу 6 человек, в том числе четверых детей.

Не смотря на то, что хозяин квартиры, находившийся в момент пожара на улице, сообщил прибывшим сотрудникам МЧС, что в квартире никого нет, при проверке спасатели обнаружили в пожаре двух женщин и четверых детей.

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“Когда мы прибыли к месту ЧС, из окон квартиры на третьем этаже шел густой черный дым, – рассказывает начальник дежурной смены Анатолий Торчило. – Хозяин жилища находился на улице. С его слов, внутри никого не было. Я, старший пожарный Евгений Мелюх и пожарный Станислав Тимошков в составе звена газодымозащитной службы направились в дом на поиски пострадавших. Лестничная площадка на четвертом этаже была задымлена. Помощь понадобилась двум женщинам с детьми. Одна из них в панике хотела воспользоваться лифтом. Я, естественно, запретил ей это делать”.

В госпитализации спасенные не нуждались. Причина случившегося устанавливается.

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