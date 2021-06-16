Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров согласовала повышение цен на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия, сообщает пресс-служба МАРТ.

Комиссия разрешила повысить цены на весь ассортимент детского питания юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок на 4% в сравнении с ценами на 28 февраля 2021 года. Решение принято в целях насыщения рынка детского питания, а также недопущения убыточности его производства и ввоза.

Цены на весь ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий разрешено повысить на 4,9% в сравнении с ценами на 28 февраля. Стоимость хлеба разрешено увеличить, учитывая рост стоимости основного сырья, вспомогательных материалов и тарифов на энергоносители и топливо, удельный вес которых в себестоимости выпускаемой хлебобулочной продукции составляет порядка 50 – 60%.

Повышение цен субъекты хозяйствования могут провести до 30 июня.

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