С каждым годом на ЦТ регистрируется всё меньше абитуриентов

В этом году на экзамены зарегистрировано около 62 000 абитуриентов. Это на 2 тысячи человек меньше, чем в прошлом году, и на 22 тысячи меньше, чем в 2018 году.

На ЦТ по белорусскому языку записалось 17 900 абитуриентов, на ЦТ по русскому – 50 тысяч абитуриентов, на математику – 32 тысячи, английский – 23 тысячи.

ЦТ пройдет на базе 41 учреждения образования.

Сегодня прошло тестирование по белорусскому языку. Испытание по русскому ожидает абитуриентов – 18 и 19 июня , ЦТ по обществоведению состоится 21 июня, математике – 23 и 24 июня, биологии – 26 июня. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 28 июня, химии – 30 июня, физике – 2 июля, истории Беларуси – 4 июля, географии – 6 июля, всемирной истории (новейшее время) – 8 июля.

Даты резервных дней – 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни – со 2 по 9 июля.

Причины, которые позволят абитуриенту сдать ЦТ в резервный день должны быть уважительными и документально подтвержденными. Это касается любых непредвиденных обстоятельств. И если абитуриент не успел на ЦТ в основной день из-за остановки электрички, то он должен обратиться и получить документальное подтверждение этого факта. При наличии признаков недомогания – предъявить справку от врача.

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