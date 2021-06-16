Россия приостанавливает сроки временного проживания иностранных граждан на своей территории

МВД России с 16 июня до 31 декабря приостанавливает сроки временного проживания иностранных граждан на территории России, сообщает ТАСС.

“С 16 июня по 31 декабря 2021 года включительно приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания иностранных граждан, находящихся в РФ, сроков их регистрации по месту жительства, а также сроков действия удостоверения беженца и свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, согласно указу президента о продлении временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан в РФ в период распространения коронавирусной инфекции, с 16 июня приостанавливаются сроки действия свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Во вторник Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 сентября моратория на выдворение из РФ иностранцев. Ранее действовавшая аналогичная норма истекала 15 июня.

Это означает, что те граждане, кто по состоянию на 16 июня 2021 г. имеет действительные визы, документы с проставленными отметками о разрешенном сроке пребывания, или подтверждающие временное либо постоянное проживание в РФ. Могут продолжить на законных основаниях находиться в России. А также и те иностранцы, у которых окончание сроков временного пребывания приходилось на период после 15 марта 2020 г. и “течение этих сроков было приостановлено без необходимости обращения в территориальные органы МВД России”.

Обратиться же в МВД придется иностранцам, прибывшим в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющим законных оснований для пребывания. “В случае обращения иностранных граждан с таким заявлением к ним не будут применяться меры государственного принуждения, связанные с удалением за пределы России и установлением запрета на въезд в РФ”, – заверили в МВД России.

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