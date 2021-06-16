Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) предоставит промежуточный доклад по инциденту с незапланированной посадкой борта Ryanair в Минске 23 июня, сообщили в организации.
По данным ИКАО, предварительные сведения уже предоставили Беларусь и Польша. Данные ожидаются также от Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии.
“Промежуточный доклад будет представлен Совету ИКАО к концу нынешней сессии или ориентировочно 23 июня”, – сказано в документе.
Отчет по инциденту с самолетом будет представлен во время следующей сессии Совета организации – 13 сентября.
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