Мужчину, поджёгшего себя зимой в Минске, выписали

“Жив — значит что-то чувствует, и слава богу”, — говорит Еврорадио Екатерина Баньковская, бывшая супруга минчанина, который 22 января поджёг себя на площади Независимости. Более месяца 35-летний Павел Баньковский провёл без сознания.

Медики давали самые печальные прогнозы и говорили, что он проживёт не более 24 часов. Чтобы спасти Павла, врачи провели несколько операций по пересадке кожи. Мужчина выжил. С его разрешения врачи сообщили, что у него были диагностированы ожоги более 50% тела.

16 июня стало известно, что Павел Баньковский выписан.

“Я очень благодарна людям, которые нас поддерживали, — продолжает бывшая жена. — Поддержка была очень большая. Тогда я испытывала дикую боль, так как ситуация напрямую коснулась нашей семьи. Теперь я хочу тот момент просто поскорее забыть”.

Павел Баньковский работал водителем троллейбуса. В своих соцсетях указывал, что учился в Белорусском институте правоведения.

На странице “ВКонтакте” у Баньковского несколько репостов материалов из независимых СМИ. Кроме того, мужчина размещал много фотографий с семьёй.

Днём 22 января Павел Баньковский пришёл на площадь Независимости и поджёг себя у правого крыла Дома правительства. Силовики, которые охраняли площадь, были растеряны, но потом стали тушить мужчину одеждой. Примерно через 20 секунд со стороны Центризбиркома прибежал человек с огнетушителем.

В тот же день Баньковского госпитализировали в Республиканский ожоговый центр.

У произошедшего есть несколько версий. Близкие Павла рассказывали, что у него был трудный период в жизни. То, что самоподжог связан с политической ситуацией в Беларуси, исключать тоже нельзя.

Баньковский — не первый, кто поджёг себя после президентских выборов в 2020 году. Похожие случаи ранее отмечались в Смолевичах и в Гомеле.

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