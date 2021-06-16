Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Генпрокуратуру с просьбой начать расследование по факту организации незаконного перемещения людей через границу.

«Вот уже несколько недель иммигранты из третьих стран незаконно пересекают границу, и мы видим признаки того, что это может носить организованный характер. Мы не можем терпеть таких вещей, поэтому я обратилась в Генеральную прокуратуру, чтобы начать расследование», — заявила Билотайте.

По данным ведомства, с начала года задержаны 392 гражданина третьих стран, незаконно пересекшие государственную границу Литвы из Беларуси. Только с 1 по 16 июня были задержаны 204 человека, незаконно пересекавшие белорусско-литовскую границу.

Как отмечает литовская сторона, в настоящее время уже выполнено улучшение границы с Беларусью. К защите подключились и другие государственные учреждения и службы. Государственной охране помогают офицеры и члены союза Стрелков. Дополнительно к работе привлечены и полицейские силы.

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