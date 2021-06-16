Призывы Лукашенко к готовности регионов к срочной мобилизации никак не связаны с противостоянием Беларуси какой-то внешней угрозе.
Такое мнение в комментарии «Политрингу» высказал политический обозреватель Валерий Карбалевич.
«Заявления Лукашенко по территориальной обороне имеют исключительно внутриполитический смысл и внутриполитическую направленность. Это такой способ укрепления внутриполитического режима», – пояснил он.
Карбалевич убежден, что подобные заявления напрямую соотносятся с используемой белорусским режимом психологии формирования модели «осажденной крепости»: «вокруг враги, надо объединиться и мобилизоваться вокруг вождя».
Процесс милитаризации общественной жизни, по логике властей, должен укрепить действующую власть, добавляет политобозреватель.
«Также нужно учесть, что такое территориальная оборона. Территориальная оборона – это своеобразная форма Вооруженных сил. А армия – это институт, основанный на насилии. И с помощью милитаризации и мобилизации общества, с помощью мобилизации большего количества людей в территориальную оборону они пытаются переломить ситуацию», – акцентировал внимание он.
Это выглядит как попытка с помощью военного государственного насилия обратить общество в свою пользу, пояснил Карбалевич.
«Ну вот люди не любят Лукашенко, но если их призвать в армию, поставить под контроль старших военачальников, тогда можно заставить любить Лукашенко. Именно такая логика присутствует в действиях Лукашенко по территориальной обороне. Да и к подобному власть прибегает не в первый раз: каждый раз, когда власть чувствовала угрозу, она апеллировала к территориальной обороне с тем, чтобы при помощи силы принудить общество защищать эту власть», – пояснил он.
Резюмируя, Карбалевич обратил внимание, что у Лукашенко все упирается в грубую силу.
«Других механизмов, кроме грубой силы, поменять настроение общества в отношении власти невозможно, и власти даже не пытаются искать такие механизмы. Территориальная оборона – один из способов власти мобилизации в свою поддержку», – подытожил он.
Напомним, что сегодня Лукашенко на встрече по вопросам территориальной обороны заявил о том, что каждый белорусский регион должен быть готов в короткий срок провести мобилизацию.
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