Как безопасно сделать свою жизнь сладкой? Выбираем замену сахару

Когда организму нужны сложные углеводы, он “требует” какую-нибудь сладость. Чтобы не есть слишком много сахара, иногда можно использовать подсластители и сахарозаменители.

Как это делать, чтобы не навредить себе, рассказала для 103.by врач-диетолог Светлана Кашицкая.

Как появились заменители сахара?

В какой-то момент производители решили оставить потребителям возможность есть сладкое и при этом не поправляться. А еще сделать так, чтобы сладости не вызывали скачков глюкозы в крови. Для этого были созданы сахарозаменители.

Это выгодно, а для некоторых даже полезно. Например, для пациентов с сахарным диабетом и ожирением.

Последним бывает нелегко держать диету, а с чем-нибудь сладким пережить ее проще.

Чем сахарозаменители отличаются от подсластителей?

Сахарозаменители — это углеводы или вещества, которые похожи на сахар по структуре, но с низким гликемическим индексом. У них сладкий вкус и калорийность примерно такая же, как у сахара. Они усваиваются медленнее и не провоцируют резких скачков инсулина, поэтому используются в диабетическом питании.

Подсластители же отличаются от сахара по структуре. У них низкая или вообще нулевая калорийность, и они слаще сахара.

Какие есть аналоги сахара?

Они делятся на 2 группы: натуральные и синтетические.

Синтетические — это просто:

– сахарин;

– сукралоза;

– цикламат;

– аспартам;

– сукразит и т.д.

Натуральные аналоги делятся на те, которые:

получены путем технического синтеза:

– фруктоза;

– стевия;

– сорбит;

– ксилит;

выделены из природного сырья:

– мед;

– сироп топинамбура;

– сироп агавы;

– кленовый сироп;

– кокосовый сахар и др.

Разберем некоторые из натуральных.

Фруктоза

На самом деле это та же глюкоза, только с дополнительной химической реакцией. Фруктозу получают из:

– фруктов;

– меда;

– ягод;

– овощей.

Она в 1,5-2 раза слаще сахара. Калорийность их равна, но фруктоза в три раза медленнее повышает уровень сахара в крови. Норма в сутки: не больше 30 мг.

Стевия

Ее добывают из одноименного растения, которое растет в Америке и пользуется большой популярностью. Стевия слаще сахара в 300 раз. При этом калорийность ее — 0.

Она регулирует уровень глюкозы в крови и не вызывает резких скачков сахара. Есть данные, что она благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Норма в сутки: не больше 4 мг на 1 кг веса тела.

Сорбит

Впервые его выделили из ягод рябины. Он менее сладкий, чем сахар, но и калорийность его ниже: 354 ккал на 100 г против 400 ккал.

Как и фруктоза, он не провоцирует выброс инсулина. Сорбит не относится к углеводам и широко применяется именно в диабетическом питании. Обладает желчегонным и слабительным действием, но в слишком больших дозах может вызвать расстройства желудка. Не следует превышать суточную норму в 30 мг.

Ксилит

Содержится в кукурузных кочерыжках, оболочках хлопковых семян и других разновидностях овощных и плодовых культур. Он практически такой же сладкий, как сахар. А калорийность его — 367 ккал.

Ксилит восстанавливает естественный кислотно-щелочной баланс в полости рта и препятствует развитию кариеса.

Норма в сутки: 30 мг.

Какие альтернативы небезопасны?

В целом сахарозаменители и подсластители пока считаются безопасными. Но есть исследования, которые говорят, что аналоги сахара имеют свойство разрушать кишечную флору. За этим могут последовать трудности с усвоением белков, жиров и углеводов.

Также сахарозаменители могут отрицательно воздействовать на ДНК.

Например, аспартам официально не под запретом, но есть множество исследований, которые показывают, что он нарушает работу печени.

Сукралоза может быть связана со снижением иммунных свойств организма, развитием онкологических заболеваний.

Цикламат уже давно запрещен в США. Было доказано, что кишечные бактерии могут расщеплять его на ядовитые составляющие.

Почему заменители сахара продаются в отделах здорового питания?



Они не содержат глюкозу и потому не стимулируют выработку инсулина. Это позволяет активно использовать их для подслащивания продуктов больным сахарным диабетом, ожирением и другими патологиями, при которых рекомендуется избегать инсулиновых пиков. Поэтому такие продукты находятся в отделах здорового питания.

ТОП-3 заменителя сахара

Первый хороший вариант — сироп топинамбура. У него и цена приемлемая, и состав достойный. Действующее вещество — инулин. Оно не напрягает поджелудочную железу, не вызывает резкого скачка инсулина, положительно влияет на кишечник — подкармливает его микрофлору. По вкусу сироп напоминает мед. Он выдерживает термическую обработку, то есть может использоваться при выпечке или заморозке. Также им можно поливать сырники и вафли.

Второй хороший вариант — стевия. Но нужно быть готовым к тому, что у нее приторный вкус.

Стоит обратить внимание на эритрит. Это подсластитель синтетического происхождения, но он не влияет на здоровье сосудов, давление, не повышает инсулин. Эритрит весьма дорогой заменитель, но экономичный.

Кому нельзя употреблять заменители сахара?

На любой продукт организм может отреагировать. Поэтому при первом знакомстве с подсластителем нужно отслеживать этот процесс. Например, может появиться реакция со стороны кожи или желудочно-кишечного тракта.

Особенно осторожными нужно быть людям у которых наблюдается:

– высокое давление;

– заболевания печени;

– заболевания почек;

– нарушения желудочно-кишечного тракта.

Беременным и кормящим мамам не рекомендуются вообще никакие подсластители и сахарозаменители.

Какие «заменители» на самом деле сахар не заменяют?

Некоторое время нерафинированный тростниковый сахар считался полезнее белого. Но позже выяснилось, что он не сильно отличается от классического:

– у него абсолютно такая же калорийность;

– он вызывает схожую реакцию организма.

В состав мёда входит фруктоза, что делает этот подсластитель непригодным для людей с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью.

Кроме того, явно преувеличена полезность популярных сейчас сиропов на основе агавы, фиников, винограда, клёна.

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