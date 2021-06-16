Израиль наносит удары по Газе после запуска огненных воздушных шаров

Израиль подтвердил, что утром в среду нанес воздушные удары по объектам боевиков ХАМАСА в Газе в ответ на запуск с этой территории зажигательных воздушных шаров, сообщает служба ВВС.

Несколько воздушных шаров были запущены из Газы во вторник. На территории Израиля они вызвали многочисленные пожары, сообщает израильская пожарная служба.

Это первое крупное военное противостояние с тех пор, как 11 дней боевых действий между двумя сторонами закончились прекращением огня 21 мая. Перемирие закончилось после марша еврейских националистов в оккупированном Восточном Иерусалиме во вторник. Мероприятие вызвало угрозы со стороны ХАМАСА, воинствующей группировки, управляющей Газой.

Что известно о нападениях?

В заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что ее истребители нанесли удары по военным соединениям, управляемым ХАМАСОМ в Хан-Юнисе и городе Газа.

В заявлении утверждалось, что в этих соединениях ведётся “террористическая деятельность” и что ЦАХАЛ “готов ко всем сценариям, включая возобновление боевых действий, перед лицом продолжающихся террористических актов из сектора Газа”.

Не сразу ясно, причинили ли авиаудары какие-либо повреждения.

В ответ представитель ХАМАСА заявил, что палестинцы будут продолжать свое “мужественное сопротивление и защищать свои права и священные места” в Иерусалиме.

Пожарная служба Израиля отметила, что зажигательные воздушные шары, запущенные из Газы, вызвали по меньшей мере 20 пожаров на полях общин на юге Израиля.

Это первый жестокий обмен репликами с тех пор, как в воскресенье к власти пришло новое коалиционное правительство Израиля во главе с Нафтали Беннетом, сменив на посту премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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