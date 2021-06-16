Европейские дипломаты встретились с родственниками политзаключенных в Минске

16 июня послы стран ЕС в Беларуси встретились с родственниками политзаключенных, чтобы выразить «солидарность и сопереживание», сообщает Reform.by.

«Мы призываем все семьи политических заключенных не терять надежду, а также выражаем им поддержку со стороны ЕС. Мы глубоко впечатлены мужеством и достоинством всех незаконно задержанных и разделяем их ожидания того момента, когда в Беларуси восторжествуют свобода и справедливость», – говорится в сообщении представительства ЕС в Беларуси.

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