В ближайшие дни американская корпорация Microsoft анонсирует новую операционную систему Windows 11. В преддверии презентации в Сеть были выложены первые скриншоты будущей ОС.

Благодаря опубликованным изображениям можно получить представление о переработанном пользовательском интерфейсе, в частности, обновленном меню «Пуск». Судя по всему, на скриншотах показана ранняя сборка, поэтому многие элементы оформления выглядят так же, как в актуальной редакции Windows 10.

 

Дизайн новой Windows 11 раскрыт за неделю до анонса

Дизайн новой Windows 11 раскрыт за неделю до анонса

Главные графические изменения касаются Панели задач. Разработчики разместили значки приложений не слева, а в центре нижней полосы. Примечательно, что кнопка меню «Пуск» также сдвинута к центру, а само меню «Пуск» стало более простым и удобным.

Еще одно изменение относится к форме окон, которые в Windows 11 имеют слегка закругленные углы. Новый дизайн был применен в окнах проводника, контекстуальном меню, иконках и окнах меню «Пуск». По слухам, будет переработан и магазин приложений Windows Store.

На скриншотах можно заметить новый элемент «Виджеты» (Widgets). Слухи об этой функции ходили давно. Виджеты будут оперативно сообщать пользователю прогноз погоды, новости и другую полезную информацию из интернета. Правда, работа нового компонента не доведена до совершенства, поскольку скриншоты сделаны с «сырой» сборки Windows 11.

Дизайн новой Windows 11 раскрыт за неделю до анонса

Новая операционная система MS Windows 11 будет представлена 24 июня 2021 года на специальном мероприятии, где компания Microsoft подробно расскажет обо всех нововведениях и преимуществах Windows 11, а также продемонстрирует работу новой ОС.

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