Дизайн новой Windows 11 раскрыт за неделю до анонса

В ближайшие дни американская корпорация Microsoft анонсирует новую операционную систему Windows 11. В преддверии презентации в Сеть были выложены первые скриншоты будущей ОС.

Благодаря опубликованным изображениям можно получить представление о переработанном пользовательском интерфейсе, в частности, обновленном меню «Пуск». Судя по всему, на скриншотах показана ранняя сборка, поэтому многие элементы оформления выглядят так же, как в актуальной редакции Windows 10.

Главные графические изменения касаются Панели задач. Разработчики разместили значки приложений не слева, а в центре нижней полосы. Примечательно, что кнопка меню «Пуск» также сдвинута к центру, а само меню «Пуск» стало более простым и удобным.

Еще одно изменение относится к форме окон, которые в Windows 11 имеют слегка закругленные углы. Новый дизайн был применен в окнах проводника, контекстуальном меню, иконках и окнах меню «Пуск». По слухам, будет переработан и магазин приложений Windows Store.

На скриншотах можно заметить новый элемент «Виджеты» (Widgets). Слухи об этой функции ходили давно. Виджеты будут оперативно сообщать пользователю прогноз погоды, новости и другую полезную информацию из интернета. Правда, работа нового компонента не доведена до совершенства, поскольку скриншоты сделаны с «сырой» сборки Windows 11.

Новая операционная система MS Windows 11 будет представлена 24 июня 2021 года на специальном мероприятии, где компания Microsoft подробно расскажет обо всех нововведениях и преимуществах Windows 11, а также продемонстрирует работу новой ОС.

Поделиться ссылкой: