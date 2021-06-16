Президент США Джо Байден рассказал об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в швейцарской Женеве в среду, 16 июня.

По словам Байдена, они обсудили перспективы восстановления отношений между США и РФ, а также ряд глобальных вопросов – кибербезопасность, региональные конфликты, контроль над вооружениям, права человека, климатический кризис.

«Мы давно друг друга знаем, но мы не друзья», — заявил Байден, высказываясь о Путине.

По его словам, тон встречи, которая продолжалась почти четыре часа, «был позитивным», и там не было «взрывной атмосферы».

«Есть реальная перспектива улучшить отношения между нашими странами, не отступая от своих принципов», — считает американский президент.

В ответ на вопрос, захочет ли Путин отойти от своей роли нарушителя мирового порядка он ответил: «Я думаю, что он меньше всего хочет сейчас холодной войны».

Из обсуждаемых лидерами двух стран региональных вопросов – открытие гуманитарных маршрутов для Сирии, ядерная сделка с Ираном, противодействие терроризму в Афганистане, «непоколебимая защита территориальной целостности Украины» и урегулирование на основе Минских соглашений, а также Беларусь.

Джо Байден рассказал: «Я поделился нашей озабоченностью насчет Беларуси. Он (Путин. — Ред.) не стал не соглашаться с случившимся, а сказал, что дело в том, что сейчас с этим делать», — сказал Байден.

Путин тему Беларуси на своей пресс-конференции не упомянул.

«Я передал незыблемую приверженность США суверенитету Украины, мы обсудили минские договоренности. Он (Путин – ред.) не перечил мне, но, конечно, различия были», – отметил Байден и добавил, что «Россия не может диктовать, что происходит в мире».

Напомним, переговоры Путина и Байдена продолжались более четырех часов. По их итогам президент РФ заявил, что был затронут вопрос Украины, но лишь «мазком».

«У России только одно обязательство по Украине – реализация минских соглашений, если Киев готов», – сказал президент РФ.

Также было опубликовано совместное заявление Байдена и Путина по вопросам стратегической стабильности.