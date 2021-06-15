Рейтинг качества элит 2021 (Elite Quality Index, EQx2021)
Рейтинг качества элит 2021 (Elite Quality Index, EQx2021)

Беларусь попала в группу «качественных элит»! И заняла 51 место в списке из 151 страны, сообщает Thinktanks.by.

Рейтинг качества элит 2021 (Elite Quality Index, EQx2021) подготовил университет Сент-Галлена (Швейцария).

В исследовании отмечается, что элиты – это эмпирическая
необходимость, доминирующая над политической экономией.
Именно элиты обеспечивают необходимую координационную
способность ресурсов: знаний, людей и финансов.
Элиты высокого качества возвращают обществу больше,
чем забирают у него, а низкокачественные – наоборот.

Расчет индекса проводился по 107 базовым признакам, на основании которых были рассчитаны агрегированные показатели политической и экономической силы. Исследователи также создали 12 субиндексов, в которых определялись сила и слабость государств по отдельным направлениям.

Так, самыми успешными для Беларуси оказались субиндекс, показывающий степень использования природных ресурсов – 38 место, и  субиндекс «Регулирующий захват», включающий в себя такие понятия как права собственности, клановый капитализм, качество институтов. Проще говоря, индекс показывает, насколько государство действует в интересах крупного бизнеса. Здесь Беларусь заняла 39 место.

Рейтинг качества элит 2021 (Elite Quality Index, EQx2021)
Рейтинг качества элит 2021 (Elite Quality Index). Беларусь на 51 месте

Самыми провальными для Беларуси оказались субиндекс, показывающий степень ограничений, налагаемых на свободу людей. По данному параметру страна оказалась на 130-й позиции.

В субиндексе «Доминирование фирмы», где измерялась степень власти, сосредоточенной в руках ведущих компаний страны и соотношение результатов этих компаний с ВВП, Беларусь получила 111 место.

В субиндексе «Получение дохода», где изучалась налоговая система, система безопасности и преступность, Беларусь заняла 102 строчку.

В итоге в Индексе качества элит Беларусь, набрав 51,3 балла заняла 51 место, расположившись между островом Маврикием и Руандой.

Страны в рейтинге оказались разделены на ряд подгрупп: «очень высококачественные элиты», «высококачественные элиты», «качественные элиты», «элиты среднего качества», «отстающие элиты».

Беларусь была включена в раздел «качественные элиты».

Соседствующие с Беларусью страны продемонстрировали свое «элитарное» разнообразие.

Литва в индексе заняла 24-е место, Польша – 35-е, Латвия – 38-е, Россия – 65-е, Украина – 76-е.

В первую тройку рейтинга вошли Сингапур, Швейцария и Великобритания.

В последней тройке оказались Йемен, Судан и Ливия.

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