Британский учёный, создатель технологии World Wide Web Тим Бернерс-Ли выставит на аукцион оригинальный код Всемирной паутины. Торги Sotheby’s пройдут в Лондоне с 23 по 30 июня. Стартовая цена лота — $1000.

Как сообщает Dev.by, Бернерс-Ли продаст на торгах 9550 строк исходного кода, который использовался для разработки интернета, в виде NFT или невзаимозаменяемого токена.

В заявлении сказано, что это первый подобный лот для Sotheby’s — «рождённый в цифровой среде артефакт».

По мнению Бернерса-Ли, NFT — это «идеальный способ упаковать истоки интернета».

Тим Бернерс-Ли:

Три десятилетия назад я создал нечто, что с последующей помощью

огромного числа сотрудников по всему миру стало мощным инструментом для человечества. Для меня самое лучшее в интернете — это дух сотрудничества. Хотя я не делаю прогнозов на будущее, искренне надеюсь, что его использование, знания и потенциал останутся открытыми и доступными

для всех нас, чтобы продолжать вводить новшества, создавать и инициировать следующие технологические преобразования,

которые мы ещё не можем себе представить.

Победитель аукциона получит не только доступ к исходным файлам с кодом (они сохранены в tar-архиве), анимированную визуализацию с ним и «цифровой плакат», но и письмо от Тима Бернерса-Ли «о коде и процессе его создания».

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