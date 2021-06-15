Светлану Тихановскую исключили из базы разыскиваемых в России лиц на основании решения Беларуси, которая является инициатором розыска.

Это следует из ответа МВД на запрос РИА “Новости”, сообщило агентство.

“Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет МИБ [Межгосударственный информационный банк] находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска”, – сказано в ответе МВД России на вопрос о том, почему Светлана Тихановская исключена из базы разыскиваемых в РФ лиц. Также ведомство рекомендовало обратиться с этим вопросом в правоохранительные органы Беларуси.

Поделиться ссылкой: