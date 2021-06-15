Сегодня в стартовом составе португальской команды вышел Криштиану Роналду, для которого это пятый европейский чемпионат в карьере. Сборная Португалии в матче чемпионата Европы-2020 оказалась сильнее команды Венгрии (3:0).

Стоит отметить, что все голы забиты после 84-й минуты. Роналду забил на 87 минуте и с пенальти.

36-летний форвард стал первым футболистом, кому покорилась эта отметка. Он дебютировал на первенстве Европы в 2004 году и стал тогда серебряным призером.

Также Роналду играл на Евро в 2008, 2012 и 2016 годах. На Евро-2016 он стал чемпионом в составе сборной Португалии.

Последние десять лет Криштиану – машина, символ и главный бомбардир сборной. Но на самом первом чемпионате Европы все было по-другому: он выходил на замену, привозил пенальти и плакал после поражений.

Стоит отметить, что Роналду теперь лучший бомбардир в истории Евро. До сегодняшнего матча он делил рекорд с Мишелем Платини, который забил на Евро девять мячей. но сегодня, в матче с Венгрией, форвард забил 10-й и 11-й голы, и стал первым футболистом, кому покорилась эта отметка.

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