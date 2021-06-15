Разработана технология самой быстрой зарядки аккумуляторов в мире

10 минут зарядки и вы сможете проехать 800 км пути. Для разработки технологии столь быстрой зарядки автомобильного аккумулятора используется метод под названием «Нелинейная вольтамперометрия», сообщает ixbt.com.

Разработчик технологии – доктор Рашид Язами (Rachid Yazami), наиболее известный своим изобретением графитового анода для использования внутри литий-ионных аккумуляторов, заявил, что он разработал технологию, которая может заряжать электромобили всего за 10 минут.

«Мы разработали новую технологию, которая является самой быстрой технологией зарядки аккумуляторов в мире. Недавно мы завершили зарядку аккумулятора высокой плотности за десять минут. Если сравнить с Tesla, которая заряжается за 70 минут, то мы в семь раз быстрее», – сообщил Рашид Язами.

Для этого ученый использует метод под названием «Нелинейная вольтамперометрия» (Non-Linear Voltammetry, NLV), который регулирует напряжение на разных уровнях. Эти уровни можно представить как ступеньки, на которых каждому шагу будет соответствовать постоянное необходимое напряжение. Напряжение изменяется до величины, необходимой для новой ступени. Процесс продолжается, и в конечном итоге аккумулятор полностью заряжается, когда процесс достигает максимального уровня.

Язами считает, что этот метод увеличивает скорость зарядки, а также повышает срок службы батареи. В конечном итоге Рашид Язами надеется, что 10-минутной зарядки электромобиля будет хватать на 800 км пути.

Ранее в этом году компания StoreDot, специализирующаяся на аккумуляторах Extreme Fast Charging (или XFC), объявила, что она создала технологию, которая позволит заряжать электромобиль всего за пять минут.

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