Президент ФРГ Штайнмайер во дворце Бельвю вручил писательнице Светлане Алексиевич орден “За заслуги перед Федеративной Республикой Германия”.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич награждена орденом “За заслуги перед Федеративной Республикой Германия”. Большой крест 1-й степени она получила из рук президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Торжественная церемония прошла во вторник, 15 июня, в Берлине, во дворце Бельвю – официальной резиденции главы государства, сообщает Deutsche Welle.

Орден был учрежден в ФРГ в начале 1950-х. Одну из высших наград Германии вручает федеральный президент.

В 2014 году Светлана Алексиевич получила Офицерский крест ордена Искусств и литературы – ведомственную награду Франции, а годом позднее стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе.

Алексиевич: Белорусы “отряхнулись от сна”

Штайнмайер в своей речи коснулся многомесячных протестов в Беларуси. “Женское лицо – у этого мирного, смелого и все еще жестоко подавляемого стремления к будущему”, – подчеркнул глава государства.

Алексиевич в ответной речи отметила, что “коммунизм еще не мертв и готов дать последний бой”, судя по событиям в Украине, Беларуси и России. Этот строй “живет не только в головах Путина или Лукашенко”, и с этим, “несмотря на наш идеализм, надо считаться”, добавила она.

Писательница назвала нынешнюю эпоху “безвременьем”. “Только в двадцатом году мы отряхнулись от этого сна”, – отметила Алексиевич. Она особо выделила необходимость работать с теми белорусами, кто все еще поддерживает власть. “Надо объяснять ей мир, свою историю. Надо объяснять, что мы стали нацией”, – указала писательница.

Будущая книга Алексиевич – о протестах против режима Лукашенко

В числе наиболее известных произведений писательницы – художественно-документальные книги “У войны не женское лицо”, “Цинковые мальчики” и “Чернобыльская молитва”.

Новая книга будет посвящена массовым протестам, начавшимся в августе 2020 года. Алексиевич живет в Германии с сентября 2020 года по приглашению Германской службы академических обменов DAAD.

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