С 9 июля в Беларуси введут обязательную регистрацию некоторых договоров в валюте. Сделать это нужно будет на этом портале.

Это требование затронет в том числе сделки по покупке недвижимости, ценным бумагам, экспортным и импортным контрактам. За нерегистрацию грозит штраф, сообщает TUT.BY.

Новшество коснется не всех валютных договоров, а тех, которые будут заключены с нерезидентами (то есть физлицами-иностранцами, зарубежными компаниями, организациями) и превысят установленный потолок (для физлиц — 2000 базовых, на сегодня это 58 тысяч рублей, а для юрлиц и ИП — 4 тысячи базовых, то есть 116 тысяч). Регистрировать договоры надо также в тех случаях, когда сумма в них не определена.

К примеру, если продать квартиру россиянину или литовцу и сумма сделки превысит введенный лимит по сумме, то придется зарегистрировать договор. А если недвижимость у вас приобретет резидент нашей страны, то отчитываться в Нацбанке о сделке не нужно.

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