Телеведущая Люция Геращенко заметила, что самые большие деньги зарабатываются именно во времена кризиса.

«Казалось бы, парадокс, но самые большие деньги я как ведущая зарабатывала в экономические кризисы 2008-го и 2011-го годов, – отметила Люция в своем «Инстаграм». – Люди хотели есть и развлекаться вопреки любому здравому смыслу. Потом в Москве закрыли все казино, и меня часто приглашали вести розыгрыши призов и развлекательные программы туда, и в «закрытых» казино люди проигрывали столько, как будто жили последние дни.

Сейчас происходит примерно то же самое. Только люди еще больше хотят хлеба и зрелищ. Хотят забыться. Хотят эмоций. Без масок и тормозов. Лететь, облетая континенты.

Время безумных трат и сумасшедших заработков. Обожаю такое время. В мутной воде хорошо рыбу ловить…»

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