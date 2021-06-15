В Украине задержали партию контрабандных сигарет, которые ввезли на фуре через Польшу. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники располагали информацией, что сигареты попытаются провезти через ПП «Ягодин» на 2-х фурах. В понедельник, 14 июня 2021 года, одна из машин въехала на территорию Украины и отвезла контрабандный груз до склада в Луцке. Оперативникам удалось обнаружить в ней вместо керамической плитки, как было прописано в документах, коробки с сигаретами», – говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся неотложные следственные действия.

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