Это иллюзия, что санкции ни на что не влияют

Вы заметили, что валютный рынок в Беларуси не отреагировал на события с принудительной посадкой самолета в Минске? Академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова в экспресс-комментарии «Салідарнасці» объяснила, почему наш рынок ведет себя таким нетипичным образом, и назвала макроэкономические поводы, которыми объясняется укрепление белорусского рубля в последнее время.

Во-первых, это наше положительное торговое сальдо сейчас. Оно вызвано ростом экспорта, а тот, в свою очередь, вызван послековидным восстановлением и ростом цен на многие позиции, которые мы экспортируем. Те же нефтепродукты.

Во-вторых, макроэкономический позитив наблюдается еще в том, что у нас есть привязка к российскому рублю. Тот укрепляется вслед за ценой на нефть.

И все это было бы нормально, если бы не было того политического фона, который присутствует в нашей стране. Стало неожиданностью то, что валютный рынок вообще никак не отреагировал на происшествия и заявления, последовавшие после посадки самолета в Минске.

Очевидно, что после этого события риски того, что будут достаточно серьезные санкции, вероятность серьезных потрясений выросли. И они могли бы отразиться на валютном рынке, но не отразились. Скорее всего, это последствия политики Нацбанка, который зажимает рублевую ликвидность у коммерческих банков. То есть, у них буквально нет лишних денег, чтобы показать какой-то спекулятивный спрос на валютном рынке.

И фирмы, которые могут захеджировать риски, потратить лишние рубли на то, чтобы купить валюту в ожидании девальвации, этого не делают, потому что у них нет этих лишних рублей. Конечно, такая ситуация не нормальная. Это значит, что рынок, в общем-то, не функционирует как рынок, — делает вывод эксперт.

Прогноз событий на валютном рынке

Если мы посмотрим на население, то оно остается чистыми покупателями, в последние месяцы люди больше покупают валюты, чем продают. И в июне этот процесс еще более активизировался.

Если санкции действительно затронут нефтяную отрасль (а это важный источник валютных поступлений), на валютном рынке это отразится негативно.

Мы знаем уже о некоторых проблемах в нефтяной отрасли, уменьшении поставок, остановке завода на ремонт. Последствия этого на рынке пока незаметны. Связано это, скорее всего, с особенностью расчетов в нефтяной отрасли, они могут идти с опозданием. Но рано или поздно мы все равно столкнемся с последствиями.

Если будут введены санкции, которые обсуждались, они так или иначе приведут к уменьшению валютной выручки. Если валютная выручка будет уменьшаться, если экспорт будет урезаться, а на российский рынок мы вряд ли сможем быстро все переориентировать, несомненно, это скажется на коррекции курса белорусского рубля. Возникнет дефицит валюты на рынке и, соответственно, курс доллара будет расти.

При этом хорошо функционирующий рынок мгновенно бы отреагировал уже на само объявление о том, что санкции введены. Но это рынок, который функционирует без ограничений.

Поскольку наш рынок нельзя отнести к подобным, то он, скорее всего, будет реагировать на все с большим лагом, и какое-то время еще будет создаваться иллюзия, что санкции ни на что не влияют. Думаю, этот временной период составит пару месяцев, — полагает эксперт.

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