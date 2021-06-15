Повышение температуры на Земле на два градуса может привести к эффекту домино и изменить жизнь примерно половины населения планеты. Об этом говорится в результатах исследования шведских и немецких ученых, опубликованных в журнале Earth System Dynamics.

С помощью компьютера исследователи воссоздали три миллиона сценариев развития климата на Земле, из которых около 30% привели к возникновению эффекта домино – безвозвратному изменению природных условий. Как отметили ученые, для этого будет достаточно потепления средней температуры на планете на два градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

В этом процессе главным моментом станет таяние ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде, что приведет к остыванию теплых течений в Атлантике и вызовет снижение числа осадков в тропическом поясе. Из-за этого, как говорят ученые, леса Амазонии превратятся в саванну. Климатологи предупредили, что такие изменения окажут влияние на жизнь 40% населения Земли, прежде всего живущих в прибрежных районах.

Для того, чтобы избежать негативных сценариев, авторы исследования призвали уменьшать выбросы парниковых газов.

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