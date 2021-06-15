Яндекс.Еда обещает доставлять заказ за 30 минут

В Минске начал работу новый сервис, который предлагает заказывать готовые блюда домой или в офис — даже из тех ресторанов и кафе, где нет собственной доставки. Заказы можно оформлять в приложениях Яндекс.Еда и Яндекс Go .

К сервису уже подключились более 100 кафе и ресторанов. Но список партнёров будет пополняться, утверждают в компании. Также увеличится и зона доставки, сейчас сервис доступен в пределах МКАД.

«Мы давно планировали запуск доставки еды в Беларуси – нас звали сюда и пользователи, и потенциальные партнеры-рестораны. Несмотря на то, что рынок заказа блюд из ресторанов и кафе в стране сейчас активно развивается, спрос на услугу все еще сильно превышает предложение, а пользователи хотят получить более быстрый и качественный сервис. И нам есть что предложить. Мы хотим доказать, что с помощью технологий можно значительно повысить уровень оказания услуги на рынке», — заявила руководитель международного развития Яндекс.Еды Анастасия Кудрявцева.

В Яндекс.Еде обещают, что время доставки заказа будет в среднем около 30 минут. А доставка первых трех заказов для пользователя будет бесплатной.

Все заказы можно будет оплачивать банковской картой, привязанной к аккаунту в приложении.

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