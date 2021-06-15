Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов рассказал, что Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения.

«Право пересечения границы регламентировано соответствующим постановлением, пока оно отменено не будет, – цитирует дипломата tass.ru, – Здесь главный начальник госпожа Анна Попова, наш главный санитарный врач».

Напомним, что сейчас в Россию из Беларуси могут въезжать граждане России и обладатели российского вида на жительство.

Кроме того, в Россию могут направляться сотрудники белорусских компаний для работы вахтовым методом, а также те, кто едет на лечение, к близким родственникам или на похороны.

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