Главный исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири во вторник рассказал об инциденте с рейсом Афины — Вильнюс в британском транспортном комитете, сообщает издание The Irish Times.
Перенаправление рейса Ryanair в Беларусь, позволившее арестовать журналиста Романа Протасевича, было “преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил”, сообщил начальник авиакомпании Майкл О’Лири.
Рейс Ryanair FR4978 из Греции в Литву 23 мая был направлен в Минск в сопровождении истребителя МиГ. Министерство иностранных дел Великобритании ранее заявило, что самолет был приземлен “на основании ложной угрозы взрыва бомбы” с целью ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Давая показания в Комитете по транспорту Великобритании во вторник, г-н О’Лири сказал, что летный экипаж был проинформирован Минским управлением воздушного движения о том, что они получили “достоверную угрозу того, что если самолет войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в Вильнюсском аэропорту, то бомба на борту будет взорвана”.
Он пояснил, что капитан “неоднократно” просил Минское УВД обеспечить открытую линию связи с центром оперативного управления Ryanair в Варшаве, но ему ответили: “Ryanair не отвечает на телефонные звонки”, что было “совершенно неправдой”.
Мистер О’Лири сказал, что перенаправленные рейсы Ryanair в этом месте обычно приземляются в Польше или других странах Балтии, но капитан был подвергнут “значительному давлению”, чтобы направить самолёт в Минск.
“Он не был проинструктирован сделать это, но у него не было никаких больших альтернатив”, – сказал он комитету.
Неустановленные лица
После того как самолет приземлился в Минске, “на борт самолета поднялось несколько неизвестных лиц”, которые “несли видеокамеры”, сказал г-н О’Лири.
Они “неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что они добровольно приземлили самолет в Минске”, но экипаж “отказался это подтверждать”, пояснил он.
Мистер О’Лири добавил, что пассажиров и экипаж доставили в здание аэровокзала, а капитан остался на борту самолета, но каждый раз, когда он покидал кабину, его сопровождал вооруженный охранник.
“Это была очень угрожающая и враждебная среда”, – добавилл он.- “В конце концов мы вывели самолет из Минска примерно через восемь часов.”
– Это было явное преднамеренное нарушение всех международных авиационных правил, предписаний, правил безопасности.
“Самолет был принудительно посажен под надуманным предлогом с использованием минского УВД, и кажется очевидным, что, безусловно, два пассажира были вывезены против их воли и насильственно задержаны.”
Ответ
В ответ на инцидент авиационные регуляторы Великобритании и ЕС запретили белорусской авиакомпании “Белавиа” работать в своем воздушном пространстве и обязали авиакомпании Великобритании и ЕС не летать над Беларусью.
Г-н О’Лири сказал, что “не в наших долгосрочных интересах как отрасли или в интересах наших пассажиров”, чтобы эта политика продолжалась постоянно.
“Мы не можем допустить ситуации, когда авиакомпании, авиаперевозчики, наши клиенты и наши граждане рискуют быть захваченными и перенаправленными под ложным предлогом”, – сказал он комитету. – “Но также права граждан Великобритании будут нарушены в результате дальних рейсов между Великобританией и Азией. Ведь теперь им придется летать вокруг Беларуси или избегать белорусского воздушного пространства.”
Он добавил: “Нам нужен результат, при котором европейские и британские власти, надеюсь, при содействии международных партнеров, получат соответствующие заверения от белорусских и/или российских властей в том, что это никогда больше не повторится.”
В письме в комитет посол Беларуси в Великобритании Максим Ермалович написал, что белорусские власти “приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров”. Также он отметил, что санкции в отношении “Белавиа” “выходят далеко за рамки духа сотрудничества и взаимопомощи”.
Г-н Ермалович был приглашен присутствовать на заседании, но утверждал, что вся соответствующая информация об аварийной посадке была предоставлена правительству Великобритании и авиационным властям сразу после инцидента.
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