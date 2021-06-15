“Он не был проинструктирован сделать это, но у него не было никаких больших альтернатив”, – сказал он комитету.

Неустановленные лица

После того как самолет приземлился в Минске, “на борт самолета поднялось несколько неизвестных лиц”, которые “несли видеокамеры”, сказал г-н О’Лири.

Они “неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что они добровольно приземлили самолет в Минске”, но экипаж “отказался это подтверждать”, пояснил он.

Мистер О’Лири добавил, что пассажиров и экипаж доставили в здание аэровокзала, а капитан остался на борту самолета, но каждый раз, когда он покидал кабину, его сопровождал вооруженный охранник.

“Это была очень угрожающая и враждебная среда”, – добавилл он.- “В конце концов мы вывели самолет из Минска примерно через восемь часов.”

– Это было явное преднамеренное нарушение всех международных авиационных правил, предписаний, правил безопасности.

“Самолет был принудительно посажен под надуманным предлогом с использованием минского УВД, и кажется очевидным, что, безусловно, два пассажира были вывезены против их воли и насильственно задержаны.”

Ответ В ответ на инцидент авиационные регуляторы Великобритании и ЕС запретили белорусской авиакомпании “Белавиа” работать в своем воздушном пространстве и обязали авиакомпании Великобритании и ЕС не летать над Беларусью.

Г-н О’Лири сказал, что “не в наших долгосрочных интересах как отрасли или в интересах наших пассажиров”, чтобы эта политика продолжалась постоянно.

“Мы не можем допустить ситуации, когда авиакомпании, авиаперевозчики, наши клиенты и наши граждане рискуют быть захваченными и перенаправленными под ложным предлогом”, – сказал он комитету. – “Но также права граждан Великобритании будут нарушены в результате дальних рейсов между Великобританией и Азией. Ведь теперь им придется летать вокруг Беларуси или избегать белорусского воздушного пространства.”

Он добавил: “Нам нужен результат, при котором европейские и британские власти, надеюсь, при содействии международных партнеров, получат соответствующие заверения от белорусских и/или российских властей в том, что это никогда больше не повторится.”