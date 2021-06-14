Александр Лукашенко считает, что нужно обучать население Беларуси обращению с оружием. Он заявил, что это необходимо, так как “война может вспыхнуть в любой момент в любой точке”.

Об этом Лукашенко сказал во время посещения производственно-технического кластера “Устье”, передает БЕЛТА.

“Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас”, – сказал он. В этой связи Александр Лукашенко напомнил о важности обучения населения навыкам обращения со стрелковым оружием.

“Разумеется, что навыкам обращения с оружием обучают тех, кто проходит подготовку в вооруженных силах, однако есть значительное число тех, кто не попадает в войска по призыву. Вот на них и следует обратить внимание. А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться – собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя”, – сказал он.

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