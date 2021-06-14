Политолог Павел Усов прокомментировал участие в пресс-конференции МИД арестованного журналиста Романа Протасевича.

– Режим по полной отрабатывает ресурс Романа Протасевича, – пишет Усов. – С ним поработали так, что он уже и сам верит в то, что говорит, в свое собственное уважение к Лукашенко как к человеку, в продажность оппозиции, в величие Государства.

Он верит настолько, что убеждает своих сторонников, что он действительно говорит то, что думает без принуждения и страха. Он не выглядит сломленным и подавленным, но измененным.

Здесь именно важна искренность веры до такой степени, чтобы это вызвало шок и недоумение среди своих и ликование среди чужих.

И это только начало пути, не только развенчать образ героя, но сделать человека борцом за систему, верным солдатом.

В этом, наверное, наибольшее коварство такой системы – выворачивает души людей.

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