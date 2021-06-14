Американские ученые из Клиники Кливленда обнаружили механизм, с помощью которого коронавирусная инфекция может оказывать длительное воздействие на функцию мозга, сообщает mir24.tv.

Исследователи при помощи искусственного интеллекта изучили данные пациентов с болезнью Альцгеймера и COVID-19. Была измерена близость генов и белков пациентов с SARS-CoV-2 и носителей ряда других неврологических заболеваний. Также изучались генетические факторы, которые позволили коронавирусу инфицировать ткани и клетки мозга.

В ходе исследования ученым удалось обнаружить пути, «по которым COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера». Специалисты изучили потенциальные ассоциации между COVID-19 и нейровоспалением, а также повреждением микрососудов головного мозга, которые являются признаками болезни Альцгеймера. В итоге было установлено, что инфекция SARS-CoV-2 значительно изменила маркеры болезни Альцгеймера, вовлеченные в воспаление мозга.

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