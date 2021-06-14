Банки будут предоставлять таможенному органу сведения о наличии счетов, электронных кошельков либо об остатках денежных средств, электронных денег.

Как сообщают naviny.online, по запросу ГТК будет предоставляться информация об интересующих таможню сделках, операциях без открытия счета, имуществе, находящемся на хранении в банке.

Такие нормы содержатся в постановлении ГТК и правления Нацбанка, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление вступает в силу с июля.

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