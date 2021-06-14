Партизанский районный суд Минска отказал в удовлетворении жалобы россиянки Софьи Сапеги, задержанной 23 мая вместе с журналистом Романом Протасевичем после посадки рейса Ryanair. Сегодня судебное заседание проходило в закрытом режиме, но решение судья огласила публично, сообщает РБК.

«Состоялось судебное заседание по жалобе Софьи на ее задержание. Несмотря на доводы Софьи и ее защиты, суд отказал в удовлетворении жалобы. Сама Софья в судебное заседание не доставлялась. О месте и времени рассмотрения уведомлена», — сообщил защитник Александр Филанович.

Как пишет ТАСС, видеосвязи с Сапегой, которая сейчас находится в СИЗО, во время рассмотрения жалобы также не организовывалось.

Решение о задержании россиянки будет обжаловано в Минском городском суде. “Защита будет обжаловать данное решение суда, поскольку полагает, что при задержании и при производстве по данным уголовным делам со стороны Беларуси есть определенные вопросы”, – отметил представитель защиты.

Филанович пояснил, что речь идет об обязательствах Беларуси в рамках двух международных конвенций по безопасности и расследовании актов на воздушном транспорте.

“По этим конвенциям после инцидента, а этот инцидент – сообщение о заложенной на борту бомбе, – Республика Беларусь как участница этой конвенции обязана была предоставить возможность всем пассажирам проследовать в дальнейшем туда, куда они хотели вылететь”, – уточнил адвокат россиянки.

По словам Филановича, в отношении Сапеги в производстве находятся два уголовных дела, по одному из них она является подозреваемой.

“И ей, и ее защите достоверно стало известно, что в отношении нее на сегодняшний день в производстве находятся два уголовных дела”, – сказал он. Адвокат уточнил, что одно уголовное дело, по которому Сапега является подозреваемой, было возбуждено 23 мая, второе – 25 мая. Адвокат не стал утонять суть этих уголовных дел, а также статус россиянки по второму делу, сославшись на подписку о неразглашении.

Филанович сообщил, что уже несколько раз посещал в СИЗО свою подзащитную. “Какой-то динамики [изменения состояния] я не заметил. У нее все нормально”, – сказал адвокат.

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