Взрыв нескольких резервуаров с газом произошел днем 14 июня на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска.

Пожар на АЗС случился из-за незаземленного при сливе газа автомобиля-газовоза. Об этом сообщает “Росбалт” со ссылкой на ГУ МЧС.

Возгорание произошло на газовой заправке на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе. На станции начали взрываться баллоны с жидким топливом, огонь охватил площадь в 800 кв. метров. По словам очевидцев, были слышны минимум пять взрывов. Обгоревшие люди бежали прямо по улицам.

Число пострадавших при пожаре на АЗС превысило 20 человек, уточнили экстренные службы.

Возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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