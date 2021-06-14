В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная Польши играет в Санкт-Петербурге со Словакией.

На 18-й минуте полузащитник Роберт Мак, пройдя от левого фланга в штрафную поляков, пробил по воротам Войчеха Шченсного. Мяч попал в штангу, отскочил в руку голкипера и залетел в ворота.

Таким образом, Шченсны стал автором первого вратарского автогола в истории чемпионатов Европы, пишет Tribuna.

Примечательно, что в первой игре на Евро-2012 (против Греции) Шченсны получил красную карточку, его фол привел к пенальти в ворота поляков, а в первом матче на Евро-2016 (против Северной Ирландии) вратарь получил травму, из-за которой больше на том турнире не выступал.

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