Адвокат арестованной в Минске Софьи Сапеги Александр Филанович сообщил, что его подзащитная подала в суд жалобу на свое задержание. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание будет закрытое, сообщает ТАСС.

Также Александр Филанович сообщил, что 11 июня ознакомился в Управлении Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску с документами о задержании Софьи. Тогда же он узнал, что в отношении его подзащитной 23 мая было возбуждено еще одно уголовное дело.

Посольство РФ в Минске получило разрешение на многократное посещение задержанной россиянки. Но, напомним, Александр Лукашенко 1 июня заявил, что следствие в отношении Сапеги будет вестись на территории республики. Тем не менее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью газете “Коммерсантъ” заявлял, что Лукашенко может принять решение о помиловании Софьи Сапеги или о ее передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию.

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