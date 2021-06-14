НАТО обеспокоено ситуацией в Беларуси и призывает белорусские власти соблюдать международные законы и освободить политзаключенных. Об этом говорится в коммюнике альянса, опубликованном по итогам саммита НАТО 14 июня в Брюсселе.

«Политика и действия Беларуси имеют последствия для региональной стабильности и нарушают принципы, лежащие в основе нашего партнерства», – говорится в документе. НАТО продолжит следить за ситуацией для безопасности альянса, заявили лидеры стран НАТО.

В НАТО назвали инцидент с самолетом в Минске неприемлемым и поддержали проведение международных расследований.

«Мы поддерживаем проведение независимых расследований, в том числе Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Мы поддерживаем меры, принятые странами НАТО индивидуально и коллективно в ответ на данное происшествие», – говорится в заявлении.

НАТО также призывает белорусские власти соблюдать международные законы, права человека и фундаментальные свободы и немедленно освободить всех политзаключенных, в том числе представителей польского меньшинства.

«Демократическая, суверенная и стабильная Беларусь – в наших общих интересах. Страны НАТО по-прежнему готовы ко взаимовыгодному партнерству между НАТО и Беларусью, с учетом политической обстановки и условий безопасности», – заявляет НАТО.

В коммюнике говорится, что альянс будет следить за учениями «Запад-2021» и призывает Россию и Беларусь действовать предсказуемо и прозрачно в соответствии со взятыми на себя обязательствами в рамках ОБСЕ.

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