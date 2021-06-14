На саммите в Британии Лидеры стран G7 согласилась помочь бедным странам вакцинировать свое население и распределить 2,3 млрд доз вакцин среди развивающихся стран, к концу 2022 года.

Об этом на пресс-конференции в воскресенье объявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает “SPIEGEL”.

“Мы едины во мнении, что пандемию можно было победить только глобально, и что выходом из пандемии являются вакцины… до конца 2022 года 2,3 млрд доз будут распределены среди развивающихся стран”, – сказала Меркель.

По ее словам, Германия сделает “значительный вклад” и будет “отвечать за 350 млн доз”.

Ведущие западные индустриальные страны G7 включают Германию, США, Великобританию, Францию, Италию, Канаду и Японию.

Пока не понятно, включают ли упомянутые Меркель 2,3 миллиарда доз вакцин только пожертвования, или также экспорт или финансирования международной инициативы по вакцинации COVAX.

По словам хозяина саммита британского премьера Бориса Джонсона ранее ожидалось, что лидеры G7 планируют договориться пожертвовать 1 млрд доз вакцин против коронавируса бедным странам.

По словам Меркель, производство вакцины должно происходить не только в Европе и США, как раньше, но и в Африке.

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