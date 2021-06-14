Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден, после участия президента США в саммите G7 на английском курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл, прибыли в Виндзор для встречи с британской королевой Елизаветой II, сообщает ВВС.

Королева встретила президентскую чету во дворе замка. Байдена приветствовала почетный караул, после чего королева пригласила гостей на чай.

Байден описал королеву как “чрезвычайно благостную” женщину, которая напоминает ему о матери. “Мы прекрасно поговорили”, – сказал он.

По его словам, она расспрашивала о Владимире Путине, с которым Байден встретится в среду, и китайском лидере Си Цзиньпине.

Елизавета II с начала пребывания на троне в 1952 году встречалась со многими президентами США. Байден – уже тринадцатый по счету, впрочем, он – первый, кого британская королева принимает без мужа, принца Филиппа, который умер в апреле этого года в возрасте 99 лет.

Дональд Трамп также встречался с королевой во время визита в Британию в 2019 году.

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