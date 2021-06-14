Телеведущему Денису Дудинскому и его супруге Катерине Раецкой после визита ДФР пришлось стремительно выехать из Минска в Киев. Чем был вызван поспешный отъезд и о планах на будущее известный белорус рассказал TUT.BY.

Домой к семье Дудинского и Раецкой сотрудники ДФР пришли 2 июня. После обыска их пригласили на опрос. В пресс-службе КГК позже сообщили, что в отношении Дениса Дудинского органами финансовых расследований «проводятся проверочные мероприятия по вопросам налогообложения». А через шесть дней супруги поменяли место жительства: уехали из белорусской столицы в украинскую.

— Мы иногда обсуждали, что, возможно, когда-то нам придется уехать из страны, но каких-то сроков перед собой не ставили. После визита к нам ДФР и бесед эта мысль возникала в голове в более реалистичной форме, а потому отъезд получился спонтанным, — говорит Денис Дудинский.

По словам телеведущего, после посещения сотрудниками их квартиры следующие три дня Денис и Катя ходили в ДФР — на беседы. Разглашать подробности опроса Денис не имеет права: находится под подпиской о неразглашении.

— Все проходило вежливо и корректно, даже с перерывом на обед. А перед выходными сказали: «Идите и подумайте».

Супруги «подумали» и решили, что пора уезжать. Собирались быстро, их ноутбук, телефоны, а также папки с документами остались в ДФР.

Сейчас Денис и Катерина занимаются бытовыми вопросами: подыскивают квартиру, изучают цены в магазинах и приобретают все необходимое для жизни. А еще заново знакомятся с Киевом: Денис говорит, что приезжал сюда последний раз еще во времена учебы в школе, а его супруга — несколько лет назад.

— Мы много гуляем, уже ходили на концерт «Ляпис 98». В планах — узнать, по каким правилам тут живут, изучить киевское метро, познакомиться с белорусами, которые сюда переехали, местными жителями. Надо отдохнуть, а потом уже можно подыскивать работу. Так что впадать в уныние и депрессию нам некогда.

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