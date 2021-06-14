Владимир Путин ответил на вопросы журналиста американской телекомпании NBC. Запись интервью состоялась 11 июня в Кремле. Говорил он и о Беларуси.

Российский президент дал понять, что весь этот кейс Ryanair для Кремля не является чем-то важным, пишет Office Life.

“Я не знал ни о каком лайнере. И о людях, которые там были арестованы, тоже ничего не слышал. Узнал об этом из средств массовой информации. Знать не знал о каких-то задержанных, понятия не имею. Для нас это не представляет никакого интереса”.

В то же время Путин сказал, что доверяет официальной версии Минска о добровольной посадке самолета Ryanair.

“…Версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все”.

И вот еще цитата:

“…Вы спросите у пилота. Самое простое — спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него. Вы спрашивали у него? Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться? Почему не спрашиваете-то у него? Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают”.

Поделиться ссылкой: