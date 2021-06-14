Министр иностранных дел Польши подписал распоряжение, которое разрешает гражданам Беларуси обращаться за визами непосредственно в сам польский МИД.

Как сообщает reform.by, распоряжение было официально опубликовано 31 мая и 14 июня вступило в силу.

Распоряжением определен список государств, граждане которых имеют право подавать заявления на получение визы через министро иностранных дел. В списке единственное государство — Беларусь.

Ранее выдачей виз занимались только консулы, соответственно, обратиться за польской визой белорусы, как и другие иностранцы, могли только на родине или в других государствах, но не в самой Польше. Теперь же граждане Беларуси смогут подавать визовые заявления прямо в соответствующий отдел польского МИД в Варшаве.

Детали того, как будет работать новый механизм выдачи виз, пока неизвестны. Но очевидно, что нововведение имеет целью упростить визовые процедуры в первую очередь для белорусов, вынужденно покинувших родину в связи с политическими событиями, из-за угроз или преследования. Еще осенью Польша ввела для белорусов особые гуманитарные визы, которые выдаются по упрощенной процедуре и дают право на проживание и работу в Польше.

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