15 июня цены на белорусских автозаправочных станциях изменятся на 1 копейку, сообщает концерн «Белнефтехим». Автомобильное топливо снова дорожает.

“С учетом роста мировых котировок нефти концерн “Белнефтехим” продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты”, – объяснили в компании.

Установлены следующие цены (за 1 литр):

  • АИ-982,19 рубля;
  • АИ-951,97 рубля;
  • АИ-921,87 рубля;
  • ДТ1,97 рубля.

Это уже 17-е повышение цен на топливо в текущем году, в предыдущий раз они менялись 7 июня.

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