15 июня цены на белорусских автозаправочных станциях изменятся на 1 копейку, сообщает концерн «Белнефтехим». Автомобильное топливо снова дорожает.
“С учетом роста мировых котировок нефти концерн “Белнефтехим” продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты”, – объяснили в компании.
Установлены следующие цены (за 1 литр):
- АИ-98 — 2,19 рубля;
- АИ-95 — 1,97 рубля;
- АИ-92— 1,87 рубля;
- ДТ — 1,97 рубля.
Это уже 17-е повышение цен на топливо в текущем году, в предыдущий раз они менялись 7 июня.
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