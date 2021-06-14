15 июня цены на белорусских автозаправочных станциях изменятся на 1 копейку, сообщает концерн «Белнефтехим». Автомобильное топливо снова дорожает.

“С учетом роста мировых котировок нефти концерн “Белнефтехим” продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты”, – объяснили в компании.

Установлены следующие цены (за 1 литр):

АИ-98 — 2,19 рубля;

— рубля; АИ-95 — 1,97 рубля;

— рубля; АИ-92 — 1,87 рубля;

— рубля; ДТ — 1,97 рубля.

Это уже 17-е повышение цен на топливо в текущем году, в предыдущий раз они менялись 7 июня.

Поделиться ссылкой: