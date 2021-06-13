Тихановская призывает ЕС ввести “жесткие санкции”

Участие в программе Deutsche Welle стало завершающим пунктом программы ее трехдневного визита в Берлин. В его рамках она встретилась с депутатами четырех фракций бундестага, представителями правительства, а также побывала на премьере документального фильма о событиях прошлого года в Беларуси в рамках Берлинского кинофестиваля. Это ее третий приезд в Берлин после президентских выборов 2020 года, на которых она, по официальным данным ЦИК Беларуси, получила 10,12 процента голосов. Между тем белорусские власти подавили уличные протесты; счет политзаключенных и политэмигрантов в стране идет на сотни, сама Тихановская, с трудом скрывая разочарование, называет международные организации типа ОБСЕ, которые рассматривались в роли возможных посредников в конфликте оппозиции с Лукашенко “хорошими, но не очень эффективными”.

Запись ток-шоу “В самую точку” в Берлине

Она говорит, что Лукашенко понимает только “язык силы и экономических санкций” и призывает ЕС ввести максимально жесткие санкции против режима в Минске. По ее словам, предыдущие пакеты санкций против белорусских властей были “моральными”, то есть направленными на обозначение позиций ЕС по вопросу ситуации в Беларуси, но не на причинение серьезного финансового ущерба экономике страны.

Минск, год спустя: интерес к событиям в Беларуси упал

Год спустя после начала массовых акций против Александра Лукашенко Тихановская признает: со спадом уличной протестной активности упал и интерес к событиям в Беларуси со стороны европейских политиков и СМИ. “Не основывайте свою политику только на телевизионных картинках; основывайте ее на страданиях людей”, – говорит женщина, муж которой уже больше года находится за решеткой. Лишь из-за его ареста Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на пост президента – и вот уже скоро год как, находясь на территории ЕС, она имеет возможность общаться с европейскими политиками. По ее словам, лишь в Европе она увидела другой тип политиков, принципиально отличающийся от белорусских – для европейских политиков важно мнение избирателей.

Участники ток-шоу на DW: Николай Халезин, ведущая Катя Артеменко и Светлана Тихановская

Тихановская тоже отметила программу шефства депутатов бундестага над политическими заключенными в Беларуси, сказав, что белорусская оппозиция просит парламентариев других стран аналогичным образом поддержать белорусских политзаключенных. По ее словам, помочь может любой, кто хочет помочь. Для этого необязательно быть профессиональным политиком или депутатом. Можно, например, организовать отдых в Германии членам семей политзаключенных.

По словам Тихановской, ни о каком расколе в рядах белорусской оппозиции говорить не приходится. “У нас одна цель – добиться ухода Лукашенко и новых выборов”, – говорит экс-кандидат в президенты.

Ее визит в Берлин проходит одновременно с саммитом “большой семерки” в Великобритании; президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал пригласить Тихановскую на эту встречу в верхах, однако эта инициатива не нашла поддержки.

Трехдневный визит, третий по счету

Тихановская прилетела в Берлин в четверг вечером; это ее третий визит в столицу Германии с момента ее вынужденного отъезда в Литву. В Берлине Светлана Тихановская провела встречи с депутатами бундестага, консультации в МИД Германии и офисе федерального канцлера, встречалась 45 минут с возможным преемником Меркель на посту главы правительства, премьер-министром земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом; участвовала вместе со Светланой Алексиевич в дискуссии о ситуации в Беларуси.

В пятницу Тихановская посетила Берлинале, где был представлен документальный фильм “Кураж” о протестах в Беларуси, снятый при финансовой поддержке из Германии. На премьере Тихановская встретилась с уполномоченной правительства Германии по вопросам культуры Моникой Грюттерс (Monika Grütters), по словам которой немецкое правительство продолжит поддерживать демократическое движение в Беларуси всеми имеющимися средствами в области культурной политики – как, например, и представленный на Берлинале фильм.

Deutsche Welle запустила новое телевизионное ток-шоу на белорусские темы в апреле 2021 года. 44-минутная еженедельная программа выходит раз в две недели на новом Youtube-канале DW Беларусь.