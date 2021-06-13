Минздрав актуализировал перечень организаций, которые имеют право проведения платных ПЦР-исследований на SARS-CoV-2 для граждан, выезжающих за пределы Республики Беларусь.

♦ Лаборатории, обозначенные знаком, передают результаты в систему «Путешествую без COVID-19» – (перечень определен приказом Министерства здравоохранения от 10.06.2021 № 683). Обращаем внимание: что с 15 апреля 2021 года вступило в силу Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации №12, в соответствии с которым граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Россию из Республики Армения, Республики Беларусь и Киргизской Республики, должны в обязательном порядке подтвердить наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Лаборатории без (♦) выдают бумажный вариант результатов без внесения в систему «Путешествую без COVID-19».

г. Минск и Минская область:

♦ 1. Государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» отрыл три лаборатории: в г.Минске на ул. П.Бровки, 13 и железнодорожном вокзале, а также в Минском районе в РУП «Национальный аэропорт «Минск» (сайты http://www.minsksanepid.by и https://airport.by).

♦ 2. Государственное учреждение «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии, гематологии» (https://msth.by).

♦ 3. Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (https://rcheph.by).

♦ 4. Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии» (http://www.belriem.by).

♦ 5. Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий» (http://blood.by).

♦ 6. Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» (https://www.vip-clinic.by).

♦ 7. Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр спорта» (https://medsport.by).

♦ 8. Учреждение здравоохранения «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минск (https://kvd.by).

♦ 9. Учреждение здравоохранения «2-я городская клиническая больница» г. Минск (https://2gkb.by).

♦ 10. Учреждение здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минск (www.gkib.by).

♦ 11. Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» г. Минск (http://www.gdikb.by).

♦ 12. Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова» (https://omr.by).

♦ 13. Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» (https://oncology.by).

♦ 14. Государственное учреждение «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (http://gigiena.minsk-region.by).

♦ 15. Учреждение здравоохранения «Минская областная клиническая больница» (https://minsk-okb.by).

♦ 16. Учреждение здравоохранения «Минская областная станция переливания крови» г. Молодечно (https://omispk.by).

♦ 17. Государственное учреждение «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (http://www.gigbor.by).

♦ 18. Государственное учреждение «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (http://www.soligorskcge.by).

19. ИООО «Синэво» – забор биологического материала проводится в

г. Минске (https://synevo.by).

20. ИООО «Независимая лаборатория Инвитро» забор биологического материала проводится в г. Минске ( https://invitro.by).

21. ИУП «Синлаб-ЕМЛ» забор биологического материала проводится в г. Минске (https://www.synlab.by).

22. ООО «Гравитадиагностик» забор биологического материала проводится в г. Минске (http://gravita.by).

Брестская область:

♦ 1. Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (https://www.ocgie.brest.by).

♦ 2. Государственное учреждение «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (http://gigienabar.by).

♦ 3. Государственное учреждение «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (https://www.pncge.rcge.by).

♦ 4. Учреждение здравоохранения «Брестский областной кожно-венерологический диспансер» (http://kvd.brest.by).

Витебская область:

♦ 1. Государственное учреждение «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (http://cgevtb.by).

♦ 2. Государственное учреждение «Оршанский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (https://орша-сэс.бел).

♦ 3. Учреждение здравоохранения «Витебская областная клиническая инфекционная больница» (http://www.vokibvitebsk.by).

♦ 4. Учреждение здравоохранения «Витебский областной клинический центр дерматологии и косметологии» (https://skinlux.by).

♦ 5. Учреждение здравоохранения «Витебская городская центральная поликлиника» (http://vgcp.by).

♦ 6. Учреждение здравоохранения «Новополоцкая центральная городская больница» (https://ncgb.by).

♦ 7. Учреждение здравоохранения «Полоцкая центральная городская больница» (https://polmed.by).

Гомельская область:

♦ 1. Государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (http://gmlocge.by).

♦ 2. Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека»

г. Гомель (https://www.rcrm.by).

♦ 3. Учреждение здравоохранения «Гомельская областная инфекционная клиническая больница» (http://uzgoikb.by).

♦ 4. Учреждение здравоохранения «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» (https://www.grcoc.gomel.by).

♦ 5. Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет» (https://gsmu.by).

♦ 6. Государственное учреждение «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (https://mozyrzcge.by).

♦ 7. Учреждение здравоохранения «Светлогорская центральная районная больница» (http://www.svetcrb.by).

Гродненская область:

♦ 1. Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (http://ocge-grodno.by).

♦ 2. Учреждение здравоохранения «Лидская центральная районная больница» (https://www.crb.lida.by).

♦ 3. Учреждение здравоохранения «Островецкая центральная районная клиническая больница» (http://oscrb.by).

♦ 4. Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет» (http://www.grsmu.by).

Могилевская область:

♦ 1. Учреждение здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (https://www.mcge.by).

♦ 2. Учреждение здравоохранения «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» (http://mkvd.mogilev.by).

♦ 3. Учреждение здравоохранения «Могилевская областная станция переливания крови» (http://www.mospk.by).

♦ 4.Учреждение здравоохранения «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (http://gigiena.bobr.by).

♦ 5. Учреждение здравоохранения «Бобруйский родильный дом» (http://www.uzbrd.by).

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