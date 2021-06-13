Немецкий банк не будет, как было договорено раньше, кредитовать Беларусь на 100 млн евро для покупки газотурбинных установок.

Напомним, что в начале апреля Национальное антикризисное управление обратилось к немецким банкам, шведскому экспортно-кредитному агентству EKN и Siemens, чтобы те вышли из сделки по покупке газовых турбин нелегитимной властью.

После того, как шведская EKN отказалась страховать сделки по покупке турбин, немецкий банк KfW IPEX-Bank аннулировал кредит на 100 млн евро, который планировалось потратить на закупку газотурбинных установок Siemens.

На первый взгляд сумма кажется небольшой, но отмена этого кредита не позволит Беларуси завершить модернизацию электросетей, без которой невозможно введение БелАЭС в эксплуатацию.

«Незавершенный проект модернизации грозит дефолтом по другим обязательствам, связанным с БелАЭС, и невозможностью безопасно использовать атомную станцию в электросетях Беларуси. Следовательно, для безопасности граждан БелАЭС не должна быть подключена к энергосистеме страны.

Возможности кредитовать покупку турбин из других источников у власти, по сути, нет. Банки Европы и США этого делать, скорее всего, не будут. Россия изначально для этого кредита привлекла немецкие банки – тоже явно не хочет рисковать своими деньгами. Есть еще Китай и ОАЭ, но они с самого начала не были заинтересованы в этом проекте, – заявил по поводу решения немецкого банка участник экономической команды НАУ Николай Прокофьев.

Отметим, что в резолюции Европарламента, принятой 10 июня, также рекомендуется Siemens AG и другим компаниям Евросоюза прекратить обмен технологиями и новыми разработками с нынешней белорусской властью.