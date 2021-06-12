Легендарный конькобежец завоевал серебряную награду в Лиллехамере-1994 – единственных Играх, на которых наша страна выступала под БЧБ-флагом. Также Железовский брал бронзу в Калгари-1988 и пять раз признавался спортсменом года в Беларуси, пишет Трибуна

Спортивный журналист Сергей Щурко – памяти Игоря Железовского: «Да что же это такое… Проект памяти Капского я начинал с Игоря. С кого ж еще? Именно он был для меня образцом идеального спортсмена – со всеми его великими победами, отзывчивостью, открытостью, нестандартным умом и независимым характером, который так не любили чиновники.

Он был не из системы и я радовался, что у него после спорта все сложилось хорошо. Хотя и сейчас уверен, что он был бы лучшим министром спорта независимой Беларуси. Когда мы простились после интервью, то он что-то крикнул мне вслед, улыбнулся и махнул рукой. Так, как умел только он. Таким, солнечным и счастливым, он теперь и останется в моей памяти. Игорек, ну почему смерть забирает самых лучших?»