Владимир Япринцев: «Я простил, но забыть не смогу…»

Бывший друг и бизнес-партнер основателя компании «Трайпл» Юрия Чижа, многократный чемпион мира по самбо Владимир Япринцев на днях дал интервью ютуб-каналу «Время побеждать».

Журналистка Ольга Долматова около часа расспрашивала бизнесмена не только про спорт.

«Народная Воля» обратила внимание на несколько акцентов этого интервью.

Не секрет, что в последнее время Владимир Япринцев много ездит по разным странам. Чаще всего бывает в Монголии. Чем он сейчас занимается?

«Стараюсь, чтобы продукция из Беларуси, самосвалы «БелАз» были востребованы на территории России и Монголии, сотрудничаю со многими кампаниями из Беларуси», — рассказал Япринцев в интервью.

Владимира Япринцева многие считают олигархом. Он сам говорит, что это не так: «Я никогда олигархом не был. И никогда не оцениваю человека по количеству денег. Я знаю очень богатых людей, и со многими общался, и на яхтах у многих бывал. И они выходили ко мне не в джинсах Стефано Ричи, а в обычных шортах и шлепанцах на босую ногу….

Я богат друзьями и отношениями своими со своими близкими людьми. Не думаю, что мои близкие меня считают олигархом».

Владимира Япринцева многие считают крайне порядочным человеком. Даже в самые трудные минуты своей жизни он не изменил своим джентльменским принципам и не материл тех, кто, казалось бы, этого заслуживал. Но комплименты и похвала Япринцева по-прежнему смущают.

«Когда тебя хвалят – никогда не перебивай!», — цитирует Владимир Геннадьевич слова известного спортсмена Давида Рудмана, сказанные не так давно в его адрес.

У Владимира Япринцева были огромные финансовые обязательства. В общей сложности на нем был долг около 40 миллионов долларов. До конца он с долгами еще не рассчитался.

«Говорят, долги нам не дают стареть, — говорит Япринцев. — Но я не совсем согласен с таким утверждением. Я знаю одно: долги надо отдавать. Но не делать так, чтобы продать всё, что у тебя есть и потом посыпать голову пеплом. Надо контактировать с человеком, которому ты должен. Он должен быть уверен, что у тебя есть желание отдать долги. Не надо оставлять долги своим детям — еще неизвестно, потянут ли они их! Надо свой чемодан самому нести».

Япринцев – верующий человек.

«Я пришел к вере намного раньше, чем в 2015 году, и считаю, что это помогло мне достойно себя вести и выстоять в трудные моменты, — признается он. — Это все благодаря вере, которая жила и живет в моем сердце. Я с уважением отношусь и к православию, и к буддизму, и к иудаизму. Я уверен, что Бог один, но молимся и просим мы его по-разному. Но мы всегда в конце концов говорим: «Слава Богу!». И даже неверующие говорят: «Господи, помоги…»

На вопрос: «В чем сила?» Япринцев отвечает просто: «В правде. Подлость, хитрость, коварство – они побеждают на короткий промежуток времени».

Владимир Япринцев – крестный отец одного из сыновей Юрия Чижа, который, как сообщала «Народная Воля», до недавнего времени находился в следственном изоляторе КГБ. Владимир Япринцев не комментирует дело Чижа. И называет его своим бывшим другом, предательство которого пережил довольно тяжело.

«Вспоминать даже не хочется, когда я понял, что меня предали, — говорит Япринцев. — Я не ожидал… И дай мне Бог, чтобы никогда больше такого не было. Наверное, человек по-другому не мог. Может, такие обстоятельства были. Но я простил. Забыть не смогу, но простил. Кто я такой, чтобы не простить? Я с юмором и критикой к себе отношусь, поэтому я простил. У меня очень много было с тем человеком хорошего, и я не могу это забывать. Может, я в этой жизни добился много благодаря этому человеку. Наверное, эта ситуация была нам для чего-то дана…»

В этом году у Япринцева юбилей – в августе ему исполнится 60 лет. Раньше в свой день рождения он устраивал пир на весь мир. Сейчас, говорит, так праздновать день рождения не намерен: «Самый дорогой подарок? Помню, на 16 лет мне друзья подарили часы «Кардинал». Я не мог себе позволить купить такие часы, хотя уже был чемпионом. А так и машины дарили мне, но даже неудобно этим хвалиться. Очень много вещей, которые мне дарили, я отдавал пользоваться друзьям. Все же эмоции мне намного дороже. Но те дни рождения, как я раньше праздновал, такие я больше не буду проводить…»

В жизни Владимира Япринцева были и высокие взлеты, и очень громкие падения.

«Когда падаем – обязательно встаем!» — говорит он и улыбается, несмотря ни на что.

Публикация – из № 43 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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