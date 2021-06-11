Директор Ватиканского зала печати заявил, что Святейший Престол не оставляет без внимания ситуацию, сложившуюся в Беларуси, сообщил информационный портал Святейшего Престола Vatican News в пятницу.

“Святейший Престол продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Беларуси”, – заявил директор Зала печати (пресс-службы) Ватикана Алессандро Джизотти, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что Святейший Престол следит за шагами, предпринятыми различными деятелями, которые вовлечены в происходящие в стране события. При этом Ватикан остается верным своему обязательству “содействовать достижению демократических и мирных решений в ответ на законные требования белорусского народа”.

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