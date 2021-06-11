Ученые из США и Канады предложили вариант избавления от висцерального жира посредством жгучих специй — имбиря или острого перца чили.

Попытки избавиться от висцерального жира — белого жира брюшной полости, который накапливается вокруг органов, чаще всего сводятся к диете и отказу от определенных видов пищи. Но ученые и эксперты в области здравоохранения советуют просто добавить в рацион больше имбиря и перца, чтобы ускорить сжигание жира. Имбирь известен противовоспалительными свойствами, а в борьбе с ожирением он уменьшает окислительный процесс и чувство голода. Также имбирь ускоряет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови, что тоже необходимо для потери жира на животе, пишет lenta.ru.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США, было проанализировано влияние потребления имбиря на потерю веса у людей с избыточным весом и ожирением. Оказалось, что потребление имбиря снижает массу тела, корректирует соотношение талии и бедер, уменьшает уровень глюкозы в крови натощак. Кроме того, имбирь влияет на термогенез, из-за которого жир автоматически сжигается, а не накапливается.

Исследователи из Университета Лаваля в Канаде полагают, что основное химическое вещество капсаицин, содержащееся в чили, тоже повышает способность организма сжигать жир и обуздывать аппетит. Оно придает перцу чили и специям на его основе (кайенский перец и паприка) характерную остроту, а также стимулирует естественный процесс, при котором часть пищи немедленно превращается в тепло. При такой диете термогенез обычно использует углеводы и тоже помогает снижать вес и объемы.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный жир в теле человека. Он отметил, если человек равномерно покрыт жиром, это не так страшно. Но жировые отложения в области живота — одни из самых опасных для здоровья, это ведет к нечувствительности к инсулину, диабету и прочим проблемам.

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