У группы VAL «отсутствует совесть», но они увлечены ЗОЖ и практикуют йогу

Чуть больше года назад, молодую группу VAL выбрали представителем страны на Евровидении. Попасть на конкурс Владу и Лере, правда, не удалось – «Белтелерадиокомпания» посчитала, что музыканты слишком активно проявляют свою гражданскую позицию и заочно обвинила их в «отсутствии совести». О том, как ребята пережили этот медийный скандал, рассказывает Tribuna.

Ребята по-прежнему работают над новым материалом, участвуют в шоу. А еще зожничают и увлеченно рассказывают про свои физические активности – среди них бокс, шахматы, медитация, хайкинг, кардиотренировки. При этом Влад и Лера все так же выражают свои переживания из-за ситуации в стране.

– Чем сейчас занимается группа VAL?

Влад: Мы активно работаем, сами создаем себе движ. Сейчас извне поступает не так много запросов на работу, поэтому мы сами делаем контент.

Лера: Не ждем момента, когда у нас возникнут сложности из-за отсутствия контента. Все зависит всегда от самого человека, а не от обстоятельств. Не считаем никого виноватым в нынешней ситуации, просто стараемся рассчитывать на себя.

– Пандемия сильно повлияла на вашу работу?

Влад: Да, очень сильно. Вначале мы пробовали немного переориентироваться, стали писать больше нового материала, снимать онлайн-концерты. Я начинал вести ютуб-канал, потом забил на это, а сейчас вернулся к нему. То есть мы занимались тем, что можно сделать в студии или дома.

– Уровень вашей активности снизился?

Лера: Если речь о физической активности, то да. Весной мы ездили в Польшу, и для нас это было настоящим дальним путешествием. Было здорово сменить обстановку, пообщаться с людьми. Мне кажется, за пандемию люди начали ценить живое общение, потому что его стало в разы меньше. Если вдруг пересекаемся с друзьями или коллегами, у нас просто буря эмоций.

Мы участвовали в онлайн-концертах в помощь медикам, и к нам домой приходили большие съемочные группы. Весь дом был в операторах, технике – было очень увлекательно. Но во всей этой онлайн-движухе нет чего-то настоящего. Ты обмениваешься энергетикой только с оператором, не видишь, какие глаза у людей, которые тебя слушают, что вообще с ними происходит. Так что хочется как можно скорее выходить в оффлайн. Сейчас выйти в спортзал – это уже целое событие.

– Часто удается бывать в спортзале?

Лера: Я хожу три раза в неделю, а вот Влада невозможно вытащить из студии. Раньше были такие духовные практики, когда человек закрывался в помещении и там что-то писал – мне кажется, это как раз история Влада. Я более активная, в том числе в плане гражданской позиции, мне нужно движение. Хотя в последнее время полюбила медитировать. Также мы с Владом практиковали аштанга-йогу. Это активный вид йоги, когда одна асана перетекает в другую, и вся тренировка происходит в потоке. Потом мы еще немного практиковали инь-йогу, здорово помогает успокоить ум.

– Влад, я так понимаю, скорее трудоголик.

Влад: Да, сейчас такие времена. Хочется повышать качество жизни, поэтому нужно упорнее работать. Плюс делаем много проектов на перспективу, с надеждой, что в будущем они окупятся.

– А как же поиск внутреннего ресурса для творчества через заботу о себе?

Влад: Конечно, это классно, думаю, к этому еще приду. По крайней мере, смог перед пандемией привить себе полезные привычки. По утрам делаю десять отжиманий, принимаю контрастный душ, изменил питание к лучшему.

– Почувствовали какую-то пользу от новых привычек?

Влад: На мне, например, плохо отражается, если я ем на ночь. И когда переходишь на другой режим питания, по утрам у тебя нет изжоги, чувствуешь себя лучше.

Во время пандемии все стали прислушиваться к своему здоровью, и это здорово. О ментальном здоровье тоже начинаешь заботиться, многие наши привычки на него плохо влияют – любовь сидеть в телефоне, соцсетях. Я недавно убрал со смартфона электронную почту и часть приложений для соцсетей, решил, что лучше буду просто заходить туда раз в день с помощью компьютера. После этого понял, что ничего в жизни не потерял, а, наоборот, приобрел. Становишься спокойнее, появляется больше свободного времени. Когда делаешь какой-то контент, часто хочется параллельно залезать в соцсети и смотреть, что же там происходит. Ищешь информацию по каким-то техническим моментам, потом открываешь одно видео на Ютубе, второе, видишь, что тебе кто-то написал, потом возвращаешься к работе – а уже прошло полчаса.

– Вы говорили, что практикуете медитацию. Это помогает сохранять спокойствие?

Лера: Мы не особо регулярно медитируем, просто, бывает, слушаем медитации серии Headspace на Netflix. У Влада с медитацией нет проблем, он даже может заснуть во время нее, хотя, говорят, спать на медитации нельзя, а вот мне медитировать тяжелее.

Нас, наверное, больше расслабляет природа. Когда мы идем на студию, иногда проходим через парк Горького. Заряжаемся, вдохновляемся от природы, приходим сюда и работаем дальше. В последнее время еще часто гуляем пешком.

– А как работаете над пищевыми привычками?

Лера: Стремимся к полезному питанию, почти не едим сахар. Используем сахарозаменители – фруктозу, стевию, сорбит. Иногда, конечно, хочется, и мы знаем, что сладкое в какой-то степени может быть полезно. То есть все должно быть в меру, надо искать баланс.

Влад: Если чего-то запрещенного очень хочется, можно это съесть, ругать себя за это не будем. Но в последнее время у нас действительно получилось улучшить пищевые привычки. Отказались от фаст-фуда, хотя раньше часто ели такое.

– Говорят, что у вокалистов есть свои запрещенные продукты, которые плохо влияют на голос.

Влад: Раньше я много обращал внимания на эту тему, а сейчас понимаю, что в этом плане много мифов. Говорят, что перед записью нельзя курить, употреблять острую пищу, семечки, орехи. Но если все в меру, то ничего страшного. Конечно, если ты наелся, выпил газировки и сразу после этого начинаешь петь, тебе может быть немного сложнее управлять голосом. Но пройдет два-три часа, и все будет нормально. Нужно научиться слушать себя, у каждого свой организм.

Лера: Все эти запреты немного нафталиновые, из статей, которым по 30 лет. Есть теория, а есть практика, и иногда они несовместимы. Хотя у меня долгая любовь с колой, но в последнее время стала пить ее намного реже. Стараюсь употреблять ее в минимальных количествах, но, если очень хочется, могу себе позволить. Кола для меня как допинг или источник энергии.

– Для вас актуален отказ от алкоголя и табака?

Влад: Да, для нас это всегда было актуально. Мы никогда не курили, практически не покупаем алкоголь.

Лера: Максимум, можем выпить на каких-нибудь мероприятиях пару бокальчиков игристого. Конечно, дома у нас есть бар, но там стоит алкоголь, который нам дарили на свадьбу. Мы сами к выпивке относимся очень спокойно. Все иногда что-то себе позволяют, так и мы.

– Верите в ЗОЖ без насилия над собой?

Лера: Мне кажется, если ты чего-то хочешь, лучше себе это позволить, чем потом срываться и употреблять еще больше запрещенки. Лучше, например, чуть-чуть выпить, чем напиваться до невменяемого состояния, когда, возможно, понадобится помощь врача. В нашей песне «Частицы счастья» есть такие строчки: «Это как спорт, это как серф – нужен баланс во всем». Так и тут.

– В детстве вы занимались спортом?

Лера: Я пару месяцев занималась фигурным катанием. Вообще, у меня в жизни постоянно была какая-то физическая нагрузка. Лет в 15-16 ходила в зал недалеко от колледжа, где училась, занималась там с тренером.

А еще всегда любила танцы – это тоже неслабый спорт! Начала в пять лет с народных танцев, потом классические, современные танцы, хип-хоп, брейк-данс. То есть была постоянная физическая нагрузка в виде танцев, а интеллектуальную нагрузку мне обеспечивала музыка – сольфеджио, гармония и так далее. Когда наш проект только появился, много занималась танцами вог, на наш стиль это тоже повлияло. Обожаю водные виды нагрузки, аквааэробика – просто топ. Там сильно нагружаешься, но это приятная усталость.

Влад: Я в детстве фанател от шахмат. Так вышло, что всегда тянуло к этому виду спорта, до сих пор его люблю. Недавно вышел интересный сериал на эту тему, «Ход королевы», и меня заново потянуло играть.

– Сериал похож на правду?

Лера: Да, особенно все, что касается надзора органов над лучшими умами в советское время. И я считаю, что женщины действительно могли бы показывать такие хорошие результаты в шахматах, как в сериале.

Влад: Я не профи в шахматах, поэтому не могу точно сказать, насколько сериал похож на правду в плане спорта. Насколько помню, главная героиня – собирательный образ.

Лера: Мне очень нравится то, как в европейских городах, в том же Киеве, старички могут прямо на улице играть в шахматы. В Беларуси я этого не замечала, а в других странах это есть, те же репатрианты из славянских стран в Израиле так проводят время. Видела такое в Хайфе, там просто культ таких уличных шахмат, меня это очень вдохновило. Шахматы – это, конечно, скорее интеллектуальное развитие, но, мне кажется, важен баланс между физическим и интеллектуальным.

– А как у вас дела с более активными видами спорта?

Лера: Два-три месяца назад начала для себя заниматься боксом. Это очень повышает настроение, а еще для меня бокс интереснее, чем скучные и монотонные силовые тренировки в зале. В боксе не расслабишься. Есть стереотип, что это тупой и примитивный спорт, но, на самом деле, боксеры, как и в шахматах, просчитывают удары и стратегию боя, так что это очень интеллектуальное занятие. Сама вижу, что в боксе важны не только координация, сила и скорость, там постоянно что-то новенькое, мне еще и с тренером повезло.

Наверное, я на тренировках выгляжу как полный новичок, но, тем не менее, мне нравится. Возможно, бокс мне еще пригодится в жизни. Не то чтобы я собиралась кому-то врезать, но бокс учит координации, возможности от чего-то увернуться. Когда боксирую, мой ум успокаивается, я собираюсь с мыслями и не думаю о своих проблемах. Мне кажется, бокс еще и способствует вокалу, потому что ты развиваешь свой дыхательный аппарат, диафрагму, качаешь верхний пресс. Дыхание, в том числе на сцене, становится более контролируемым.

Влад: Недавно вокалист одной американской группы рассказал мне, что кардиотренировки очень помогают ему развивать выносливость на сцене. Я тоже начал их практиковать – бывает, тренируюсь прямо в студии.

Очень люблю длинные прогулки, особенно в теплую погоду, а еще занимаюсь хайкингом. Могу устраивать просто бесконечные прогулки в горах, по восемь-девять часов. Сложно, ноги болят, но все равно идешь. Еще очень кайфую от езды на велосипеде, могу колесить на нем часами.

– Как увлеклись хайкингом?

Влад: У друга был мальчишник в польских Татрах, и мы без подготовки отправились в горы. Было непросто, но очень кайфово. Еще пробовали освоить маршруты в черногорском национальном парке Ловчен.

– Сложные маршруты выбирали?

Влад: В Татрах забрались на самую высокую гору, только вверх поднимались часа четыре, причем было очень скользко. Это гора Рысы, ее высота – 2500 метров. Но с Лерой выбираем тропы попроще.

– Следите ли сейчас за белорусским спортом?

Влад: Да. До начала протестов я не особо им интересовался, но сейчас узнал очень много новых имен. Удивило, что перенесли из Беларуси чемпионат мира по хоккею.

Лера: Нас в свое время очень впечатлило задержание Елены Левченко, мы через несколько дней после него возвращались из Черногории. Круто, что в послевыборный период спортсмены, которым было чем жертвовать, все равно высказывались о ситуации в стране и объединялись, вели за собой народ, причем там были достаточно авторитетные люди. Для этого нужна большая смелость, и это, конечно, вдохновляло.

Влад: Один очень известный белорусский спортсмен, который публично никак не высказывался о политике, написал нам в личку сообщение со словами поддержки и с благодарностью за нашу гражданскую позицию, за творчество. Было очень приятно.

– Как оцениваете нынешнюю ситуацию в стране?

Влад: Снизилось публичное выражение протеста, но понятно, что в сердцах людей остались те же самые чувства. Просто люди ощутили, чем рискуют.

Лера: Просто маразм, сколько всего сейчас запрещено. У нас, например, есть бело-красные носки бренда Mark Formelle, а еще я ношу бело-красные кеды. Мы делали в историческом музее фотосессию, где я в бело-красном платье, еще не выпустили ее. Страшно это делать, думаешь – вдруг посчитают за пикетирование? Хотя, с другой стороны, это просто фотография, искусство.

Влад: Мне понравилась фраза Светланы Алексиевич о том, что мы, белорусы, слишком увлеклись в своем творчестве страданиями. Так что необходимо искать новые формы подбадривания людей, причем не обязательно в форме очень грустных или очень жестоких песен. Это не значит, что мы забываем обо всем, что было, такое нельзя забыть. Просто хочется дать людям силы идти дальше. Так, наверное, было и на войне, когда творчество заряжало людей и давало им силы идти дальше.

– Спортивный фанатизм вам знаком?

Лера: У меня сестра тренируется в «Цмоках», ей 13 лет. А еще мой отчим – хоккеист, я ходила к нему на игры, поэтому я с самого детства умела болеть. Могла сорвать связки, крича на арене. И сейчас, когда прихожу на баскетбол, не стесняюсь в эмоциях, стараюсь подбадривать ребят. Думаю, для них важно, когда их поддерживают, когда они чувствуют, что они значимы. Наверное, это как-то способствует их правильному настроению. Считаю, эта культура обязательно должна существовать.

Для нас, артистов, самая большая награда – аплодисменты. В спорте все четко: попал в кольцо – молодец. Но всем всегда хочется признания, а тренер не всегда погладит по голове, поэтому когда есть фан-клубы, это круто.

– Не хотелось бы как-нибудь выступить на спортивном мероприятии?

Влад: Конечно, было бы интересно.

Лера: Очень классно смотрятся музыкальные шоу на открытии и закрытии соревнований, на тех же Супербоулах. На открытии Европейских игр тоже было здорово, хотя тогда и ситуация в стране была другая. Хотели бы как-нибудь выступить на чем-то таком же грандиозном, когда чувствуешь единение тысяч людей и вдобавок болеешь за своих.

Кстати, мы снимали на «Динамо» клип на наш трек «Навечна». На стадионе было пусто, все-таки пандемия. Когда-нибудь, надеюсь, мы споем при полном стадионе и в другой ситуации, хотя хочется абстрагироваться от политики, мечтать не только о таких вещах. Меня вдохновляет эта масштабность спорта, мощь, когда вся толпа – как единый организм. Еще всегда любила смотреть по ТВ Олимпиады, фигурное катание, биатлон, фристайл. У нас в семье всегда была эта культура спорта и культура боления за своих, это было очень важным.

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