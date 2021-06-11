У группы VAL «отсутствует совесть», но они увлечены ЗОЖ и практикуют йогу
Фото группы VAL из аккаунта в Instagram

Чуть больше года назад, молодую группу VAL выбрали представителем страны на Евровидении. Попасть на конкурс Владу и Лере, правда, не удалось – «Белтелерадиокомпания» посчитала, что музыканты слишком активно проявляют свою гражданскую позицию и заочно обвинила их в «отсутствии совести». О том, как ребята пережили этот медийный скандал, рассказывает Tribuna.

Ребята по-прежнему работают над новым материалом, участвуют в шоу. А еще зожничают и увлеченно рассказывают про свои физические активности – среди них бокс, шахматы, медитация, хайкинг, кардиотренировки. При этом Влад и Лера все так же выражают свои переживания из-за ситуации в стране.

У группы VAL «отсутствует совесть», но они увлечены ЗОЖ и практикуют йогу
Фото группы VAL из аккаунта в Instagram

– Чем сейчас занимается группа VAL?

Влад: Мы активно работаем, сами создаем себе движ. Сейчас извне поступает не так много запросов на работу, поэтому мы сами делаем контент.

Лера: Не ждем момента, когда у нас возникнут сложности из-за отсутствия контента. Все зависит всегда от самого человека, а не от обстоятельств. Не считаем никого виноватым в нынешней ситуации, просто стараемся рассчитывать на себя.

– Пандемия сильно повлияла на вашу работу?

Влад: Да, очень сильно. Вначале мы пробовали немного переориентироваться, стали писать больше нового материала, снимать онлайн-концерты. Я начинал вести ютуб-канал, потом забил на это, а сейчас вернулся к нему. То есть мы занимались тем, что можно сделать в студии или дома.

– Уровень вашей активности снизился?

Лера: Если речь о физической активности, то да. Весной мы ездили в Польшу, и для нас это было настоящим дальним путешествием. Было здорово сменить обстановку, пообщаться с людьми. Мне кажется, за пандемию люди начали ценить живое общение, потому что его стало в разы меньше. Если вдруг пересекаемся с друзьями или коллегами, у нас просто буря эмоций.

Мы участвовали в онлайн-концертах в помощь медикам, и к нам домой приходили большие съемочные группы. Весь дом был в операторах, технике – было очень увлекательно. Но во всей этой онлайн-движухе нет чего-то настоящего. Ты обмениваешься энергетикой только с оператором, не видишь, какие глаза у людей, которые тебя слушают, что вообще с ними происходит. Так что хочется как можно скорее выходить в оффлайн. Сейчас выйти в спортзал – это уже целое событие.

– Часто удается бывать в спортзале?

Лера: Я хожу три раза в неделю, а вот Влада невозможно вытащить из студии. Раньше были такие духовные практики, когда человек закрывался в помещении и там что-то писал – мне кажется, это как раз история Влада. Я более активная, в том числе в плане гражданской позиции, мне нужно движение. Хотя в последнее время полюбила медитировать. Также мы с Владом практиковали аштанга-йогу. Это активный вид йоги, когда одна асана перетекает в другую, и вся тренировка происходит в потоке. Потом мы еще немного практиковали инь-йогу, здорово помогает успокоить ум.

– Влад, я так понимаю, скорее трудоголик.

Влад: Да, сейчас такие времена. Хочется повышать качество жизни, поэтому нужно упорнее работать. Плюс делаем много проектов на перспективу, с надеждой, что в будущем они окупятся.

– А как же поиск внутреннего ресурса для творчества через заботу о себе?

Влад: Конечно, это классно, думаю, к этому еще приду. По крайней мере, смог перед пандемией привить себе полезные привычки. По утрам делаю десять отжиманий, принимаю контрастный душ, изменил питание к лучшему.

– Почувствовали какую-то пользу от новых привычек?

Влад: На мне, например, плохо отражается, если я ем на ночь. И когда переходишь на другой режим питания, по утрам у тебя нет изжоги, чувствуешь себя лучше.

Во время пандемии все стали прислушиваться к своему здоровью, и это здорово. О ментальном здоровье тоже начинаешь заботиться, многие наши привычки на него плохо влияют – любовь сидеть в телефоне, соцсетях. Я недавно убрал со смартфона электронную почту и часть приложений для соцсетей, решил, что лучше буду просто заходить туда раз в день с помощью компьютера. После этого понял, что ничего в жизни не потерял, а, наоборот, приобрел. Становишься спокойнее, появляется больше свободного времени. Когда делаешь какой-то контент, часто хочется параллельно залезать в соцсети и смотреть, что же там происходит. Ищешь информацию по каким-то техническим моментам, потом открываешь одно видео на Ютубе, второе, видишь, что тебе кто-то написал, потом возвращаешься к работе – а уже прошло полчаса.

– Вы говорили, что практикуете медитацию. Это помогает сохранять спокойствие?

Лера: Мы не особо регулярно медитируем, просто, бывает, слушаем медитации серии Headspace на Netflix. У Влада с медитацией нет проблем, он даже может заснуть во время нее, хотя, говорят, спать на медитации нельзя, а вот мне медитировать тяжелее.

Нас, наверное, больше расслабляет природа. Когда мы идем на студию, иногда проходим через парк Горького. Заряжаемся, вдохновляемся от природы, приходим сюда и работаем дальше. В последнее время еще часто гуляем пешком.

– А как работаете над пищевыми привычками?

Лера: Стремимся к полезному питанию, почти не едим сахар. Используем сахарозаменители – фруктозу, стевию, сорбит. Иногда, конечно, хочется, и мы знаем, что сладкое в какой-то степени может быть полезно. То есть все должно быть в меру, надо искать баланс.

Влад: Если чего-то запрещенного очень хочется, можно это съесть, ругать себя за это не будем. Но в последнее время у нас действительно получилось улучшить пищевые привычки. Отказались от фаст-фуда, хотя раньше часто ели такое.

– Говорят, что у вокалистов есть свои запрещенные продукты, которые плохо влияют на голос.

Влад: Раньше я много обращал внимания на эту тему, а сейчас понимаю, что в этом плане много мифов. Говорят, что перед записью нельзя курить, употреблять острую пищу, семечки, орехи. Но если все в меру, то ничего страшного. Конечно, если ты наелся, выпил газировки и сразу после этого начинаешь петь, тебе может быть немного сложнее управлять голосом. Но пройдет два-три часа, и все будет нормально. Нужно научиться слушать себя, у каждого свой организм.

Лера: Все эти запреты немного нафталиновые, из статей, которым по 30 лет. Есть теория, а есть практика, и иногда они несовместимы. Хотя у меня долгая любовь с колой, но в последнее время стала пить ее намного реже. Стараюсь употреблять ее в минимальных количествах, но, если очень хочется, могу себе позволить. Кола для меня как допинг или источник энергии.

– Для вас актуален отказ от алкоголя и табака?

Влад: Да, для нас это всегда было актуально. Мы никогда не курили, практически не покупаем алкоголь.

Лера: Максимум, можем выпить на каких-нибудь мероприятиях пару бокальчиков игристого. Конечно, дома у нас есть бар, но там стоит алкоголь, который нам дарили на свадьбу. Мы сами к выпивке относимся очень спокойно. Все иногда что-то себе позволяют, так и мы.

– Верите в ЗОЖ без насилия над собой?

Лера: Мне кажется, если ты чего-то хочешь, лучше себе это позволить, чем потом срываться и употреблять еще больше запрещенки. Лучше, например, чуть-чуть выпить, чем напиваться до невменяемого состояния, когда, возможно, понадобится помощь врача. В нашей песне «Частицы счастья» есть такие строчки: «Это как спорт, это как серф – нужен баланс во всем». Так и тут.

– В детстве вы занимались спортом?

Лера: Я пару месяцев занималась фигурным катанием. Вообще, у меня в жизни постоянно была какая-то физическая нагрузка. Лет в 15-16 ходила в зал недалеко от колледжа, где училась, занималась там с тренером.

У группы VAL «отсутствует совесть», но они увлечены ЗОЖ и практикуют йогу
Фото группы VAL из аккаунта в Instagram

А еще всегда любила танцы – это тоже неслабый спорт! Начала в пять лет с народных танцев, потом классические, современные танцы, хип-хоп, брейк-данс. То есть была постоянная физическая нагрузка в виде танцев, а интеллектуальную нагрузку мне обеспечивала музыка – сольфеджио, гармония и так далее. Когда наш проект только появился, много занималась танцами вог, на наш стиль это тоже повлияло. Обожаю водные виды нагрузки, аквааэробика – просто топ. Там сильно нагружаешься, но это приятная усталость.

Влад: Я в детстве фанател от шахмат. Так вышло, что всегда тянуло к этому виду спорта, до сих пор его люблю. Недавно вышел интересный сериал на эту тему, «Ход королевы», и меня заново потянуло играть.

– Сериал похож на правду?

Лера: Да, особенно все, что касается надзора органов над лучшими умами в советское время. И я считаю, что женщины действительно могли бы показывать такие хорошие результаты в шахматах, как в сериале.

Влад: Я не профи в шахматах, поэтому не могу точно сказать, насколько сериал похож на правду в плане спорта. Насколько помню, главная героиня – собирательный образ.

Лера: Мне очень нравится то, как в европейских городах, в том же Киеве, старички могут прямо на улице играть в шахматы. В Беларуси я этого не замечала, а в других странах это есть, те же репатрианты из славянских стран в Израиле так проводят время. Видела такое в Хайфе, там просто культ таких уличных шахмат, меня это очень вдохновило. Шахматы – это, конечно, скорее интеллектуальное развитие, но, мне кажется, важен баланс между физическим и интеллектуальным.

– А как у вас дела с более активными видами спорта?

Лера: Два-три месяца назад начала для себя заниматься боксом. Это очень повышает настроение, а еще для меня бокс интереснее, чем скучные и монотонные силовые тренировки в зале. В боксе не расслабишься. Есть стереотип, что это тупой и примитивный спорт, но, на самом деле, боксеры, как и в шахматах, просчитывают удары и стратегию боя, так что это очень интеллектуальное занятие. Сама вижу, что в боксе важны не только координация, сила и скорость, там постоянно что-то новенькое, мне еще и с тренером повезло.

Наверное, я на тренировках выгляжу как полный новичок, но, тем не менее, мне нравится. Возможно, бокс мне еще пригодится в жизни. Не то чтобы я собиралась кому-то врезать, но бокс учит координации, возможности от чего-то увернуться. Когда боксирую, мой ум успокаивается, я собираюсь с мыслями и не думаю о своих проблемах. Мне кажется, бокс еще и способствует вокалу, потому что ты развиваешь свой дыхательный аппарат, диафрагму, качаешь верхний пресс. Дыхание, в том числе на сцене, становится более контролируемым.

Влад: Недавно вокалист одной американской группы рассказал мне, что кардиотренировки очень помогают ему развивать выносливость на сцене. Я тоже начал их практиковать – бывает, тренируюсь прямо в студии.

Очень люблю длинные прогулки, особенно в теплую погоду, а еще занимаюсь хайкингом. Могу устраивать просто бесконечные прогулки в горах, по восемь-девять часов. Сложно, ноги болят, но все равно идешь. Еще очень кайфую от езды на велосипеде, могу колесить на нем часами.

Дуэт VAL выпустил ремикс на трек Da Vidna
Группа VAL. Фото: Onliner

– Как увлеклись хайкингом?

Влад: У друга был мальчишник в польских Татрах, и мы без подготовки отправились в горы. Было непросто, но очень кайфово. Еще пробовали освоить маршруты в черногорском национальном парке Ловчен.

– Сложные маршруты выбирали?

Влад: В Татрах забрались на самую высокую гору, только вверх поднимались часа четыре, причем было очень скользко. Это гора Рысы, ее высота – 2500 метров. Но с Лерой выбираем тропы попроще.

– Следите ли сейчас за белорусским спортом?

Влад: Да. До начала протестов я не особо им интересовался, но сейчас узнал очень много новых имен. Удивило, что перенесли из Беларуси чемпионат мира по хоккею.

Лера: Нас в свое время очень впечатлило задержание Елены Левченко, мы через несколько дней после него возвращались из Черногории. Круто, что в послевыборный период спортсмены, которым было чем жертвовать, все равно высказывались о ситуации в стране и объединялись, вели за собой народ, причем там были достаточно авторитетные люди. Для этого нужна большая смелость, и это, конечно, вдохновляло.

Влад: Один очень известный белорусский спортсмен, который публично никак не высказывался о политике, написал нам в личку сообщение со словами поддержки и с благодарностью за нашу гражданскую позицию, за творчество. Было очень приятно.

– Как оцениваете нынешнюю ситуацию в стране?

Влад: Снизилось публичное выражение протеста, но понятно, что в сердцах людей остались те же самые чувства. Просто люди ощутили, чем рискуют.

Лера: Просто маразм, сколько всего сейчас запрещено. У нас, например, есть бело-красные носки бренда Mark Formelle, а еще я ношу бело-красные кеды. Мы делали в историческом музее фотосессию, где я в бело-красном платье, еще не выпустили ее. Страшно это делать, думаешь – вдруг посчитают за пикетирование? Хотя, с другой стороны, это просто фотография, искусство.

Влад: Мне понравилась фраза Светланы Алексиевич о том, что мы, белорусы, слишком увлеклись в своем творчестве страданиями. Так что необходимо искать новые формы подбадривания людей, причем не обязательно в форме очень грустных или очень жестоких песен. Это не значит, что мы забываем обо всем, что было, такое нельзя забыть. Просто хочется дать людям силы идти дальше. Так, наверное, было и на войне, когда творчество заряжало людей и давало им силы идти дальше.

– Спортивный фанатизм вам знаком?

Лера: У меня сестра тренируется в «Цмоках», ей 13 лет. А еще мой отчим – хоккеист, я ходила к нему на игры, поэтому я с самого детства умела болеть. Могла сорвать связки, крича на арене. И сейчас, когда прихожу на баскетбол, не стесняюсь в эмоциях, стараюсь подбадривать ребят. Думаю, для них важно, когда их поддерживают, когда они чувствуют, что они значимы. Наверное, это как-то способствует их правильному настроению. Считаю, эта культура обязательно должна существовать.

Для нас, артистов, самая большая награда – аплодисменты. В спорте все четко: попал в кольцо – молодец. Но всем всегда хочется признания, а тренер не всегда погладит по голове, поэтому когда есть фан-клубы, это круто.

У группы VAL «отсутствует совесть», но они увлечены ЗОЖ и практикуют йогу
Группа VAL. Кадр из клипа “Навечна”

– Не хотелось бы как-нибудь выступить на спортивном мероприятии?

Влад: Конечно, было бы интересно.

Лера: Очень классно смотрятся музыкальные шоу на открытии и закрытии соревнований, на тех же Супербоулах. На открытии Европейских игр тоже было здорово, хотя тогда и ситуация в стране была другая. Хотели бы как-нибудь выступить на чем-то таком же грандиозном, когда чувствуешь единение тысяч людей и вдобавок болеешь за своих.

Кстати, мы снимали на «Динамо» клип на наш трек «Навечна». На стадионе было пусто, все-таки пандемия. Когда-нибудь, надеюсь, мы споем при полном стадионе и в другой ситуации, хотя хочется абстрагироваться от политики, мечтать не только о таких вещах. Меня вдохновляет эта масштабность спорта, мощь, когда вся толпа – как единый организм. Еще всегда любила смотреть по ТВ Олимпиады, фигурное катание, биатлон, фристайл. У нас в семье всегда была эта культура спорта и культура боления за своих, это было очень важным.

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